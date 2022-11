Nu sunt sportive, dar sunt de top pentru pasageri: VW Caddy 1,5 TSI versus Dacia Jogger TCe 110

BANII VORBESC. Dar dacă vă gândiți deja la bani atunci când vă uitați la cele două vehicule cu utilizare multiplă ale noastre, vă cerem să aveți puțină răbdare. Să aruncăm o privire la configurația celor doi candidați ai noștri. Dacia Jogger cu 110 CP se întâlnește cu VW Caddy cu 114 CP. Așadar, ambele cu motoare pe benzină aproape la fel de puternice, o cutie manuală cu șase trepte și până la șapte locuri. Diferitele concepte devin rapid clare când vine vorba de dimensiuni: o dubă din Saxonia Inferioară versus un break românesc cu acoperiș înalt, cu înclinație pentru designul SUV-urilor. Jogger este cu doar o idee mai lung decât Caddy, care, la rândul său, este cu șapte centimetri mai lat și, mai ales, cu 20 de centimetri mai înalt. Dimensiunile oferă deja o perspectivă a ceea ce îi așteaptă pe pasageri după deschiderea ușilor. Demn de menționat: în Caddy, șoferul dispune de o înălțime semnificativă deasupra pernei șezut (68 cm), cu nouă centimetri mai mult decât la volanul lui Jogger. Astfel, dacă ai peste 1,80 metri înălțime, simți dorința de a mai coborî puțin scaunul șoferului în Jogger – dar acest lucru nu este posibil. În Caddy, situația este mai bună, iar parbrizul mai înalt oferă o vedere mai bună asupra drumului. Datorită stâlpilor A masivi și faptului că nu îți dai seama unde se termină marginea capotei, vederea de jur-împrejur nu este mai bună decât la Dacia. Dar accesul la interior, la Caddy, se face într-un mod deosebit de relaxat, mai ales la al doilea rând, datorită celor două uși glisante.

Avantajele menționate în ceea ce privește lățimea și înălțimea te răsplătesc în mod clar la Volkswagen și, în plus, în ciuda caroseriei cu aproape cinci centimetri mai scurtă, pasagerii dispun de un spațiu aerisit pentru genunchi și picioare.

Jogger a fost prezentat pentru test cu șapte locuri, pe când Caddy a renunțat la această opțiune. Așa că ne înghesuim în Dacia, pe bancheta din spate ridicată. Exercițiul nu este lipsit de probleme pentru adulți. Odată ajuns în spate, nu am avut motive să mă plâng. În ceea ce privește spațiul, aici se pot descurca și adulții. În plus, geamurile laterale se pot deschide spre exterior – simpatic. La rabatarea înapoi a celui de-al doilea rând de scaune (cerință pentru fiecare călătorie), bolțurile masive de metal ale banchetei grele se lovesc cu putere de ancorajul lor – situație extrem de periculoasă, mai ales pentru picioarele copiilor aflați pe rândul trei de scaune! Un amortizor lipsește aici, care ar îndepărta frica generată de un mecanism perfid. Bancheta din rândul doi, spate, a lui Caddy, care poate fi configurat opțional în același mod, este binecuvântată cu o astfel de soluție, ceea ce reduce semnificativ riscul de rănire.

Am ciocănit, am atins, am văzut, am mirosit – avantajele calității au devenit rapid evidente în Caddy. El face toate eforturile pentru a-și ascunde originile furgonetei de livrare. Un Golf 8 nu este cu mult mai elegant la interior. Dar, în afară de defectul de siguranță menționat mai sus, nu sunt multe de reproșat în interiorul lui Jogger. Mocheta și căptușeala acoperișului sunt așezate puț­in neîngrijit. Iar atunci când privirea ți se îndreaptă în jos, plasticul dur te întâmpină mai repede decât la VW. Citește continuarea și vezi galeria foto pe autobild.ro

