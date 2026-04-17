Astfel, benzina este vineri mai ieftină cu 0,34-0,41 de lei/litru, iar motorina, cu 0,26-0,3 lei/litru.

Cât costă cea mai ieftină benzină, vineri, 17 aprilie 2026

La Petrom și OMV, prețurile au rămas nemodificate după reducerile de joi, când benzina standard costa 8,37 de lei/l, respectiv 8,48 de lei/l.

Șoferii români plătesc vineri, 17 aprilie 2026, 8,39 de lei/litru la Socar și 8,48 de lei/litru la Rompetrol, MOL și Lukoil.

În cazul motorinei standard, prețurile sunt de 9,28 de lei/litru la Petrom, 9,34 de lei/litru la Socar și 9,37 de lei/litru la Rompetrol, OMV, MOL și Lukoil.

Cea mai ieftină benzină costă vineri, 17 aprilie 2026, 8,36 de lei/l și se găsește la stația RST Târgoviște, din Dâmbovița.

Cea mai ieftină motorină costă vineri, 17 aprilie 2026, 9,26 de lei/l și se găsește la stația VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța.

Carburanții s-au ieftinit, dar rămân mai scumpi ca înainte de războiul din Iran

Reducerea prețurilor vine ca urmare a intrării în vigoare, pe 7 aprilie, a ordonanței de urgență ce prevede o diminuare a accizei cu 30 de bani/litru, măsură care a dus la o primă ieftinire de 36 de bani în majoritatea benzinăriilor.

Cu toate acestea, prețurile actuale rămân mai mari decât cele de la începutul conflictului din Iran, declanșat pe 28 februarie. Totuși, ultimele două săptămâni au adus o ușoară scădere, susținută și de reducerea cotațiilor internaționale la petrol.

De la 1 ianuarie 2026, prețurile carburanților au crescut semnificativ după majorarea accizelor, care a adăugat 34 de bani la benzina standard și 31 de bani la motorina standard. Spre comparație, la începutul anului, un litru de benzină standard costa 7,58 de lei, iar unul de motorină standard 7,77 de lei.

Prețul final plătit de șoferii români la pompă este influențat de costul petrolului, cheltuielile de rafinare și distribuție, precum și de nivelul accizelor aplicate de stat.

