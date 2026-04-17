Într-o lume în care expunerea publică vine la pachet cu presiune constantă, Răzvan Simion și Daliana Răducan aleg să își trăiască povestea de dragoste într-un mod discret, dar echilibrat. Cei doi au vorbit deschis, într-un interviu acordat revistei VIVA!, despre dinamica relației lor și despre modul în care reușesc să gestioneze provocările de zi cu zi.

Spre deosebire de ideea clasică de a „lăsa problemele la ușă”, cei doi cred în comunicare sinceră, chiar și în cele mai tensionate momente. Răzvan Simion și Daliana Răducan susțin că este important să își exprime emoțiile și să discute deschis, fără a amâna lucrurile.

Pentru ei, descărcarea emoțională după o zi obositoare nu este un semn de slăbiciune, ci o formă de apropiere. „Ni le povestim mereu. Se spune că ar trebui să laşi problemele la uşă, dar noi credem că e mai bine să vorbeşti despre ele. Altfel, tensiunea rămâne acolo. Ne sfătuim, ne descărcăm şi mergem mai departe”, a spus Daliana.

Micile contradicții, parte din poveste

Cei doi recunosc că nu evită micile contradicții, ba chiar le consideră firești într-o relație autentică. Acestea adaugă dinamism și „savoare” relației, atât timp cât sunt gestionate cu respect și echilibru. Important este ca discuțiile să nu degenereze și să rămână într-o zonă constructivă.

„Ha, ha, ha, niciodată din lucruri mari. Mai degrabă din discuții în care amândurora ne place să ne susținem opiniile. Dar nu le-aş numi certuri. Cred că sunt, mai degrabă, sarea şi piperul în relație. Ne-am plictisi dacă am avea mereu aceleaşi păreri”.

Întrebați cine lasă primul de la el atunci când apar certuri, aceștia au răspuns: „Cred că facem cu rândul”.

Pe lângă comunicare, Răzvan Simion și Daliana Răducan pun accent pe lucrurile simple care îi apropie. Fie că este vorba despre momente petrecute împreună sau gesturi mici din viața de zi cu zi, acestea contribuie la consolidarea relației.

