Trei suspecți români, acuzați de furturi care vizează persoanele în vârstă din SUA

Trei suspecți, acuzați de furturi care vizează persoane în vârstă, au fost arestați în zona Seattle, conform portalului american de știri. Grupul, parte a unei organizații infracționale de origine romă, este suspectat de comiterea unor jafuri de amploare în regiunea vestului Washingtonului, utilizând tactici înșelătoare și metode violente.

Simona Paun (41 de ani), Ion Miclescu (21 de ani) și Maria Alexandra (25 de ani) ar fi fost identificați ca principali suspecți în acest caz.

Cei trei au fost puși sub acuzare pentru mai multe infracțiuni de furt calificat de gradul I, în urma unei investigații de câteva luni. Poliția a folosit imagini de supraveghere și date telefonice pentru a localiza suspecții și a-i conecta la mai multe furturi.

Unul dintre români a fost arestat pentru că „binecuvânta” americanii

Un incident a fost raportat pe 30 martie, când o femeie de 81 de ani a fost atacată într-o parcare din White Center. Potrivit victimei, o femeie i-a aruncat o cârpă peste cap și i-a smuls de la gât un lanț de aur de tip Singapore, evaluat la 2.200 de dolari.

Un alt caz s-a petrecut pe 7 aprilie, în parcarea unui supermarket din Bellevue. Un călugăr a povestit că o femeie s-a apropiat de mașina lui, încercând să-i ofere o „binecuvântare” și să-i introducă o bancnotă de 50 de dolari în borseta roșie. Ulterior, femeia ar fi furat un plic din borseta victimei, care conținea între 800 și 900 de dolari.

Tot în aceeași perioadă, poliția din SUA a reușit să recupereze mai multe bijuterii furate de români prin metoda „binecuvântării”, printre care și un lănțișor cu valoare sentimentală sustras de la un bărbat.

Românul a plătit o cauțiune de 250.000 de dolari

Poliția din Bellevue i-a arestat pe Paun și Miclescu pe 8 aprilie, în Federal Way, în timp ce aceștia vizau persoane de la un centru de seniori.

Deși au fost eliberați pe cauțiune, au fost arestați din nou la domiciliul lor, unde anchetatorii au descoperit dovezi semnificative, inclusiv articole de îmbrăcăminte purtate în timpul furturilor.

„Indivizii locuiau împreună. Era o organizare bine pusă la punct, în care comiteau infracțiuni, lucrând în echipă, contactând persoane în parcuri și alte locații din regiune, vizând indivizi vulnerabili”, a declarat căpitanul Ryan Parrott de la Poliția Bellevue, potrivit sursei citate mai sus.

Cum a furat o femeie un plic cu 1.000 de dolari de la un pensionar

Un bărbat în vârstă a raportat că pe 3 martie, în fața complexului său de apartamente din Lynnwood, o femeie i-a pus o brățară pe mână, cerându-i să o cumpere pentru 100 de dolari. În timp ce încerca să-i ia ceasul Rolex, un bărbat a intervenit, trăgând de brațul victimei. Ceasul nu a fost smuls, dar femeia a furat un plic cu 1.000 de dolari din buzunarul bărbatului.

Victima a reușit să păstreze geanta femeii, pe care ulterior a predat-o poliției. Detectivii au identificat un bilet de loterie din interiorul genții, cumpărat de Miclescu, și au folosit amprentele de pe geantă pentru a o conecta pe Paun la caz.

Americanii oferă o recompensă de 50.000 de dolari pentru român

Simona Paun a pledat nevinovată în fața instanței din King County pe 15 aprilie, fiind acuzată de două infracțiuni de furt calificat. Ea rămâne în custodie, cu o cauțiune stabilită la 400.000 de dolari.

Ion Miclescu însă nu s-a prezentat la audierea programată și acum are un mandat de arestare emis pe numele său. Maria Alexandra a fost eliberată pe cauțiune de 10.000 de dolari, după ce a fost arestată pentru un mandat similar în Oregon.

Autoritățile americane ar oferi o recompensă de 50.000 de dolari pentru românul arestat că „binecuvânta”.

„Ion Miclescu 21 de ani, căutat de poliție în statul Washington: $50,000 pe capul lui Miclescu”, este anunțul postat pe unul dintre grupurile de Facebook de români din SUA.

