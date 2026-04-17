Ce i-a spus Laura Andreșan lui Grasu XXL înainte să divorțeze

Până acum, singura care a vorbit despre divorț a fost Laura Andreșan, care dezvăluia în luna februarie a acestui an că ea a fost cea care a luat decizia de a se despărți de Grasu XXL.

„Sper să nu rănesc pe nimeni, în special pe Dragoș și pe Maria când o să fie mai mare. Când va fi mai mare și va vedea înregistrarea asta, o să știe. Eu l-am părăsit pe Dragoș. Eu am plecat, eu am vrut separarea, divorțul, eu am luat decizia. Ulterior, Dragoș a depus efort, cel puțin așa părea. Încerca să mă readucă în casa pe care o construisem.

Dar eu am pus stop, eu am inițiat despărțirea. Eu nu mai sunt femeia care a intrat în relație și care a fost în relația cu Dragoș. În momentul despărțirii eram în postpartum. Tata murise, a fost un doliu groaznic. Noi deja eram în certuri. Eu, dacă nu plecam în acel moment, mă anihilam. Era opțiunea. Eram ori să plec, ori să trăiesc. Și am ales să trăiesc. Acesta este adevărul de la acel moment”, a spus Laura Andreșan în cadrul emisiunii „În oglindă”.

Acum, invitat în podcastul pe care Mihai Morar îl are pe YouTube, Grasu XXL a oferit și el primele detalii despre divorțul de Laura Andreșan.

„O despărțire e foarte mult amplificată dacă e nașterea copilului și se întâmplă fix atunci. Adică sunt un cutremur și o furtună mult mai mari decât dacă doi oameni se despart, chiar și după mult timp. Dar când e un copil la mijloc apar niște sentimente de vinovăție și de-o parte, și de alta. Nu vreau să zic că a fost vina cuiva, nu aia e important, dar e o dinamică mult mai adâncă și mult mai dureroasă. Nu a fost nimic mai greu pentru mine în viața asta decât momentul ăsta”, a spus Grasu XXL în podcastul „Fain & Simplu”.

Întrebat de Mihai Morar dacă ar fi fost dispus să facă un compromis și să rămână alături de Laura Andreșan de dragul copilului, artistul a precizat că a încercat acest lucru, însă partenera lui de viață a fost fermă pe poziții și a plecat.

„Acum ne-am obișnuit. Eu aș fi rămas. Laura a zis că nu se mai poate. Da! Care ar fi fost complet greșit, acum îmi dau seama… Laura a fost mai matură și a zis: «Nu, nu suntem ok, nu e ok să crească copilul în filmul ăsta». Și așa era! Nu mai contează ce a fost între noi sau nu, a avut maturitatea necesară ca să zică: «Gata, ajunge»! A fost greu…

Nu e ușor, sunt și momente dificile, dar dragostea pentru copil și grija pentru copil și faptul că aveam cumva și aceleași valori… Nu a fost vreodată o chestie majoră ca să zică ea ceva și eu altceva. Cumva am zis amândoi aceeași chestie de fiecare dată”, a mai afirmat Grasu XXL pe YouTube.

