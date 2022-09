Potrivit Bright Side, există anumite fructe și legume care conțin atât de multă apă încât, practic, „îți mănânci” apa în timp ce te bucuri de o gustare delicioasă.

Fructele și legumele care îți hidratează organismul

Mango. Are până la 83% apă și este foarte bogat în potasiu, vitamina A, beta-caroten și vitamina C.

Afine. Au până la 84% apă și sunt foarte bogate în potasiu, vitamina A, vitamina K și fosfor.

Ananas. Are până la 86% apă și este bogat în potasiu, magneziu, vitamina C, acid folic și vitamina A.

Portocale. Au până la 88% și sunt foarte bogate în fibre, potasiu, vitamina C și antioxidanți care luptă împotriva bolilor.

Nectarine. Au până la 88% și conțin cantități importante de vitamina A, potasiu, betacaroten și fosfor.

Pepene galben. Are până la 90% și 250 grame de pepene galben conține 2 grame de fibre și este foarte bogat în vitamina A, care stimulează sistemul imunitar.

Căpșuni. Au până la 91% și sunt bogate în fibre, antioxidanți, vitamina C, acid folic și mangan.

Pepene roșu. Au până la 92% și este bogat în vitamina A, vitamina C, magneziu și antioxidanți puternici, inclusiv licopen.

Dintre legume, zucchini, castraveții și salata verde au până la 94%, 95%, respectiv 96% conținut de apă. Castraveții sunt foarte săraci în calorii și furnizează cantități mici de vitamina K, potasiu și magneziu. Salata verde este foarte bogată în acid folic, care este foarte benefică pentru femeile însărcinate, și are, de asemenea, cantități mari de vitamina K și vitamina A.

Foto: 123RF

