Strabag România caută ingineri și operatori pentru șantiere

Noi oportunități de angajare în domeniul feroviar și al infrastructurii sunt disponibile în această săptămână în România. Companii precum Strabag, SPIACT Craiova și VioTop caută să își extindă echipele, oferind posturi diverse, de la ingineri și manageri de proiect, până la tehnicieni și muncitori calificați.

Strabag România, unul dintre liderii pieței de infrastructură și partener CFiR, recrutează personal calificat și specialiști cu experiență pentru proiectele sale feroviare. Compania își concentrează căutările atât pe roluri de coordonare, cât și pe posturi de execuție directă pe șantier.

Poziții tehnice și de execuție:

  • Operator drezină cu macara
  • Operator mașină de profilat
  • Operator mașină de burat
  • Picher linie
  • Lăcătuș

Poziții tehnice și de coordonare:

  • Site Manager – Căi Ferate
  • Project Manager – Căi Ferate
  • Inginer CFDP – ofertare/propuneri tehnice
  • Inginer estimare CFDP
  • Inspector SSM – construcții feroviare

SPIACT Craiova: Joburi disponibile în mai multe județe

Cu o ofertă extinsă de locuri de muncă, SPIACT Craiova recrutează atât personal calificat, cât și pentru posturi tehnice în diverse județe din țară, inclusiv Dolj, Arad, Timiș, Caraș-Severin și Ialomița.

Printre pozițiile disponibile se numără:

  • Manager proiect
  • Șef șantier
  • Electrician
  • Tehnician electrotehnist
  • Inginer producție (mecanic/electromecanic)
  • Frezor
  • Strungar
  • Lăcătuș
  • Muncitor necalificat

Aceste locuri de muncă oferă oportunități variate pentru cei care doresc să își dezvolte cariera în domeniul feroviar și al infrastructurii.

VioTop: Ingineri proiectanți pentru infrastructură

Compania VioTop, cunoscută pentru proiectele sale de infrastructură, caută ingineri proiectanți specializați în Căi Ferate, Drumuri și Poduri. Este un post ideal pentru cei pasionați de proiectare și planificare în domeniul construcțiilor civile.

Cum să aplici la aceste posturi

Dacă îți dorești să devii parte a uneia dintre aceste echipe, pașii pentru a aplica sunt simpli:

  1. Accesează platforma clubferoviar.ro.
  2. Găsește anunțul de angajare sau compania care te interesează.
  3. Aplică direct prin butonul „Aplică acum” sau contactează compania utilizând informațiile disponibile pe site.

Pe platforma clubferoviar.ro sunt disponibile detalii despre posturi și modalități de aplicare, oferind oportunități în companii de top din domeniul construcțiilor civile.

