Partidul condus de Dominic Fritz s-a dezis de șeful statului, la aproape un an de când Nicușor Dan a devenit președinte cu sprijinul USR, susținând că alegerile la șefia DNA, DIICOT și Parchetului General s-au făcut pe baza dorințelor PSD.

„Împărtășim dorința președintelui de a dinamiza activitatea parchetelor, mai ales în privința dosarelor mari de corupție și de evaziune fiscală. Oamenii trebuie să înceapă să aibă mai mare încredere în justiție, iar încrederea începe de la felul în care este condusă. Tocmai de aceea, considerăm ca aceste numiri ar fi trebuit însoțite de un proces care să inspire fără echivoc încredere și transparență. Suntem în dezacord cu opinia domnului președinte că aceste numiri nu au marca PSD pe ele. Un proces prezintă atâta încredere cât oamenii care îl conduc. Domnul Marinescu, ministru PSD, a condus un proces viciat care nu a prezentat încredere multor procurori onești din sistem”, a transmis USR.

„Îngrijorările societății civile sunt reale. Avertismentele au venit de la procurori onești din interiorul sistemului. Au venit de la CSM. Au venit de la ONG-uri anticorupție. Au venit de la oameni care au protestat în piețe în momente-cheie din ultimii zeci ani și au stat pentru o justiție independentă”, se mai arată în comunicat.

La rândul său, Cristian Ghinea, fost ministru USR al proiectelor europene, a scris pe Facebook o postare scurtă, dar tăioasă: „Dezamăgitor, lamentabil și stupid Nicușor Dan în numirea lui Voineag et co”.

Și fostul ministru USR al Justiției, Stelian Ion, a transmis un mesaj: „Numirile făcute astăzi de președintele Nicușor Dan la conducerea parchetelor reprezintă o mare greșeală. Nu îl va costa doar pe dumnealui acest gest; din păcate, ne va afecta pe toți. Nu îmi pot ascunde dezamăgirea”.

„Să ignori cu atâta ușurință avizele negative ale Secției pentru procurori din CSM nu este de bun augur. Astfel de avize au mai fost ignorate și în trecut, iar rezultatele nu au fost bune. Nu susțin că ar trebui să aibă valoare absolută, dar în acest caz erau întemeiate, iar numărul lor nu a fost deloc neglijabil. De asemenea, lipsa avizelor pentru Marius Voineag și Alex Florența echivalează, în fapt, cu avize negative. Practic, președintele a avut mai multă încredere în pesedistul Radu Marinescu, apropiat al Olguței Vasilescu, decât în procurorii din CSM”, a adăugat Stelian Ion.

Reamintim că președintele Nicușor Dan a semnat decretele de numire a șefilor marilor parchete, adică DNA, DIICOT și Parchetul General, cu o excepție. Singura propunere făcută de ministrul Justiției, Radu Marinescu, și respinsă a fost cea a lui Gill-Julien Grigore-Iacobici pentru funcția de adjunct al DIICOT. Practic, deși Cristina Chiriac și Marinela Mincă au primit și ele avize negative de la CSM, la fel ca Iacobici, cele două au fost acceptate de șeful statului.

Astfel, Nicuşor Dan a semnat următoarele decrete de numire:

Cristina Chiriac – procuror general

Marius Voineag – adjunct al procurorului general

Viorel Cerbu – procuror-şef DNA

Marius Ştefan – procuror-şef adjunct al DNA

Marinela Mincă – procuror-şef adjunct al DNA

Codrin Miron – procuror-şef al DIICOT

Alex Florenţa – procuror-şef adjunct al DIICOT.