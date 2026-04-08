„Eu aş vrea ca orice fel de dosar şi cu atât mai mult dosare cu miză financiară importantă, să fie tranşate cât de repede. Ăsta este răspunsul general. Dincolo de asta, pe chestiunea cu vaccinurile, aştept ca actele oficiale semnate de oficiali ai statului român să fie făcute publice, pentru ca societatea în asamblu să poată să aibă o opinie informată despre cine ce a semnat, cine nu a semnat”, a subliniat şeful statului.

Nicușor Dan a adăugat că „în momentul ăsta nu există în spaţiul public conturat foarte clar calendarul evenimentelor”.

Întrebat dacă i-a cerut premierului Ilie Bolojan ca Guvernul să ia măsuri, Nicuşor Dan a răspuns: „Ştiu că mai multe lume i-a cerut, susţin şi eu demersul ăsta. Tot ce s-a semnat de către oficiali ai statului român să fie făcut public”.

Istoricul vaccinurilor anti-COVID. Comisia Europeană a semnat contractul cu Pfizer, inclusiv în numele României. În 2023, Guvernul a refuzat să mai primească vaccinuri și să plătească

Reamintim că, de fapt, Comisia Europeană a negociat și a semnat contractele de achiziție de vaccinuri anti‑COVID, în numele tuturor statelor membre ale UE, inclusiv al României. Comisia Europeană a semnat contractul cu Pfizer în mai 2021.

Totuși, deși instituția condusă de Ursula von der Leyen a stabilit în 2020 strategia de achiziție, statele membre aveau posibilitatea să utilizeze, în 5 zile de la notificare, o clauză de «opt-out» și astfel nu erau obligate să plătească vaccinurile nesolicitate. Dar țara noastră nu a apelat la această măsură și drept urmare a contractat zeci de milioane de doze de vaccinuri doar de la Pfizer, în afara celor de la Moderna, companie cu care s-a ajuns la o înțelegere amiabilă, AstraZeneca și Johnson & Johnson.

După jumătatea lui 2022, cererea de vaccinuri a scăzut puternic în UE, iar România a refuzat să mai primească restul dozelor contractate pentru că oricum avea în depozite milioane de vaccinuri nefolosite, multe fiind chiar aruncate. Concret, Guvernul României a refuzat încă din vara lui 2023 să mai primească restul de 29 de milioane de doze de la Pfizer și, implicit, să le mai plătească.

În acest context, în decembrie 2023, Pfizer și BioNTech au dat România în judecată, acuzând țara noastră că a încălcat contractul semnat în mai 2021. Acum, un tribunal din Belgia a decis în primă instanță că România trebuie să plătească aproape 600 de milioane de euro către Pfizer.

Vlad Voiculescu este urmărit penal de DNA de aproape 3 ani, alături de Florin Cîțu și Ioana Mihăilă, dar dosarele sunt blocate în justiție

Pe 23 noiembrie 2023, DNA a cerut ridicarea imunității fostului premier PNL, Florin Cîţu, pe atunci senator, și a foştilor miniştri USR ai Sănătăţii, Vlad Voiculescu şi Ioana Mihăilă. Procurorii i-au acuzat de „abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave, forma participației penale fiind autoratul și, respectiv, complicitatea”, în dosarul achiziției de vaccinuri anti-COVID. Senatul a votat ridicarea imunității parlamentare pentru Cîțu, iar fostul președinte Klaus Iohannis a încuviințat ridicarea imunității pentru Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă, fiindcă cei doi nu erau parlamentari.

În acest context, pe 8 decembrie 2023, DNA a anunţat că Vlad Voiculescu este urmărit penal pentru abuz în serviciu şi complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave. De atunci, lucrurile sunt blocate în justiție, Voiculescu nefiind trimis în judecată. Aceeași situație este și în cazul lui Cîțu, și al lui Mihăilă.

DNA a explicat acum aproape trei ani că, în perioada ianuarie – mai 2021, au fost cumpărate aproape 53 de milioane de doze de vaccin anti-COVID în plus față cele necesare, iar prejudiciul depășește un miliard de euro, la care se adaugă TVA.

Anul trecut, în noiembrie 2025, Nicușor Dan l-a numit pe Vlad Voiculescu în funcția de consilier onorific al președintelui pentru rezilienţă, inovaţie şi solidaritate europeană.

Voiculescu a fost de două ori ministru al Sănătății, în guvernele conduse de Dacian Cioloș (mai 2016 – ianuarie 2017) și Florin Cîțu (decembrie 2020 – aprilie 2021).





