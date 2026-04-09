Săpăturile la tunelul Boița 1, cu două galerii de 264 și 246 de metri, au început recent.

În paralel, se continuă lucrările la tunelul Robești, unde s-au excavat deja peste 600 de metri în fiecare galerie.

Această secțiune, cu o lungime de peste 31 de kilometri, include șapte tuneluri și este un segment esențial al tronsonului montan dintre Boița și Tigveni.

Proiectul, finanțat din Programul Transport, are o valoare de peste 4,2 miliarde de lei.

Lucrarea va asigura conexiunea rutieră între Constanța și Nădlac, un coridor strategic pentru România.

Autostrada Sibiu–Pitești este considerată cel mai dificil proiect rutier din România, din cauza traversării Carpaților, unde sunt necesare numeroase tuneluri și viaducte, lucrări care implică costuri ridicate și un grad mare de complexitate.

Face parte din Autostrada A1, care leagă vestul României de București. Este una dintre cele mai importante lucrări de infrastructură din țară și asigură legătura peste Carpați între Transilvania (Sibiu) și Muntenia (Pitești).

De asemenea, este parte din coridorul european care leagă Portul Constanța de vestul Europei (spre Nădlac).

