Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu, a intrat în echipa lui Alexandru Sautner, în timp ce manelistul Florinel a fost ales de Richard Abou Zaki.

Echipa lui Ștefan Popescu:

Radu Beleț

Elena Barbu

Jini Jieun

Alexandru Szabo (cuțit de aur din audiții)

Rareș Vintileanu

Echipa lui Orlando Zaharia:

Petrică Drelciuc (cuțit de aur acordat în bootcamp)

Sabina Șopterean

Vladimir Andrei Popa

Pita Said

Echipa lui Alexandru Sautner:

Elena Comăneci

Ștefan Turian

Florin Stamin

„Nu mă așteptam, dar sunt fericit (…) Nu realizez că urmează o presiune sau ce urmează, doar sunt bucuros”, a fost reacția lui Florin Stamin.

Salvatore De Micco

Irina Man

Maria Luca (cuțit de aur din audiții)

Echipa lui Richard Abou Zaki:

Christian Ursu

Andreea Angheluș

Florin Ungureanu

Andreea Nedelcu

Samuel Cernea

Bianca Podosu

Alexandru Dodoaia (cuțit de aur din audiții)

Jurații și-au ales culorile

Primul care și-a ales culoarea a fost Richard Abou Zaki. Echipa lui va avea culoarea roșie, în timp ce echipa lui Alexandru Sautner va avea tunici verzi.

Ștefan Popescu și-a ales culoarea gri, pe care nu a mai avut-o până acum. Ștefan Popescu a ales culoarea bej.

În sezonul 17, vor fi 17 battle-uri, unde jurații își vor pune în joc amuletele. Richard Abou Zaki a spus încă din bootcamp că își dorește o victorie și în acest sezon.

