Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu, a intrat în echipa lui Alexandru Sautner, în timp ce manelistul Florinel a fost ales de Richard Abou Zaki.
Echipa lui Ștefan Popescu:
- Radu Beleț
- Elena Barbu
- Jini Jieun
- Alexandru Szabo (cuțit de aur din audiții)
- Rareș Vintileanu
Echipa lui Orlando Zaharia:
- Petrică Drelciuc (cuțit de aur acordat în bootcamp)
- Sabina Șopterean
- Vladimir Andrei Popa
- Pita Said
Echipa lui Alexandru Sautner:
- Elena Comăneci
- Ștefan Turian
- Florin Stamin
„Nu mă așteptam, dar sunt fericit (…) Nu realizez că urmează o presiune sau ce urmează, doar sunt bucuros”, a fost reacția lui Florin Stamin.
Salvatore De Micco
- Irina Man
- Maria Luca (cuțit de aur din audiții)
Echipa lui Richard Abou Zaki:
- Christian Ursu
- Andreea Angheluș
- Florin Ungureanu
- Andreea Nedelcu
- Samuel Cernea
- Bianca Podosu
- Alexandru Dodoaia (cuțit de aur din audiții)
Jurații și-au ales culorile
Primul care și-a ales culoarea a fost Richard Abou Zaki. Echipa lui va avea culoarea roșie, în timp ce echipa lui Alexandru Sautner va avea tunici verzi.
Ștefan Popescu și-a ales culoarea gri, pe care nu a mai avut-o până acum. Ștefan Popescu a ales culoarea bej.
În sezonul 17, vor fi 17 battle-uri, unde jurații își vor pune în joc amuletele. Richard Abou Zaki a spus încă din bootcamp că își dorește o victorie și în acest sezon.
