Relația lor a început acum 9 ani, iar fiecare dintre ei are câte o fată din relațiile anterioare. Împreună îl au pe David, în vârstă de șase ani. Recent, toți au plecat în vacanță în Turcia, însă fetele și-au anunțat părinții că nu mai vor să îi însoțească. Ilinca, fata Ramonei, în vârstă de 20 de ani, are iubit și a recunoscut că i-ar plăcea să petreacă timpul liber cu acesta.

Încă de când se pregăteau să plece în Turcia, Karina și Ilinca lăsau să se înțeleagă că este ultima vacanță împreună, însă în Turcia le-au spus părinților că sunt printre puținele adolescente din resort care sunt cu adulții în vacanță și că de acum înainte vor să meargă cu gașca lor de prieteni. Karina face în curând 14 ani, însă Ilinca are 20, are iubit și vrea să meargă mai mult cu el prin vacanțe decât cu părinții și cu frații mai mici.

Dacă Ilinca și-a manifestat clar dorința de a nu mai merge cu ei, Karina încă este mică și probabil îi va însoți măcar în sejururi mai scurte. Mai ales că se înțelege foarte bine cu frățiorul său mai mic.

„Karina ar vrea și ea să urmeze modelul Ilincăi, însă deocamdată este prea mică. Au noroc că are o relație specială cu David și că îi face mare plăcere să fie alături de el, să aibă activități împreună, așa că ea îi însoțește în continuare”, a mai spus aceeași sursă.

În urmă cu câteva luni, Jorge a vorbit într-un interviu despre începuturile relației lui cu Ramona. Acesta a dezvăluit faptul că au fost momente dificile între ei, mai ales atunci când a călcat strâmb și a fost prins.

Înainte să ne căsătorim, am trecut peste un hop destul de important. Relația noastră a fost foarte zbuciumată. A trecut de la divorțul meu la împăcări și despărțiri. Am stat și împreună, și separat. S-au întâmplat și multe în perioada aia. Am fost și prins, dacă vreți să vă spun adevărul. Ca un bărbat asumat ce sunt, vă spun: frate, m-a prins! O perioadă nu ne-am văzut, câteva zile nu mi-a răspuns la telefon, iar apoi m-am dus peste ea.