„Aici este o chestiune la fel de grea ca și formarea noului guvern, pentru că necesită o majoritate parlamentară. Vă dați seama că în timpul ăsta am avut de lucrat cu serviciile”, a afirmat Nicușor Dan, care a devenit președinte în mai 2025.

„Dacă vorbim de SIE, ei mă ajută să îmi iau deciziile pe zona externă. Dacă vorbim de SRI, sunt fel de fel de chestiuni, inclusiv care ţin de nefuncţionarea unor instituţii, chiar de corupţie, de zone de interese”, a adăugat șeful statului, care a precizat: „Nu cred că a avea un şef civil e o chestiune aşa de importantă”.

„Ce văd important la Servicii este, ca şi în alte părţi ale Administraţiei, că e o aceeaşi rutină în anumite zone și delăsare care nu este în acord cu lumea reală”, a completat el.

Nicușor Dan, care s-a întors din vizita oficială în Ucraina, a mai afirmat că, din punctul lui de vedere, „SPP-ul este profesionist, asta experiența pe care am avut-o cu ei”.

Postul de director al SRI e liber de 3 ani, Vlase este încă la SIE, iar Pahonțu rămâne după 20 de ani la șefia SPP

În iulie 2023, Eduard Hellvig și-a anunțat demisia de la șefia SRI după cel mai lung mandat la conducerea serviciului secret, este vorba despre 8 ani și 4 luni. De atunci, Serviciul Român de Informații este condus de prim-adjunctul lui Hellvig, generalul Răzvan Ionescu, adică de un interimar. Nici fostul președinte Klaus Iohannis și nici fostul președinte interimar Ilie Bolojan nu au numit vreun director la SRI.

În privința celorlalte două servicii secrete, Gabriel Vlase conduce Serviciul de Informații Externe (SIE) din 2018, în timp ce Serviciul de Protecție și Pază (SPP) este condus, încă din 2005, de Lucian Pahonțu, general trecut în rezervă în noiembrie 2024, dar care încă este la șefia instituției.

Reamintim că Nicușor Dan a spus pe 4 iunie 2025, în prima conferință de presă ținută la Palatul Cotroceni în calitate de șef de stat, că este nevoie de un director civil la SRI, iar în privința SIE a admis că îl va schimba pe Gabriel Vlase. Totuși, Nicușor Dan nu a spus niciun cuvânt atunci despre schimbarea șefului SPP, ci doar că „va avea o evaluare” pentru Lucian Pahonțu. Acea evaluare nu a mai avut loc, iar Pahonțu va conduce în continuare SPP.

Mai amintim că Nicușor Dan a făcut o vizită neașteptată la Guvern în timpul unei ședințe de coaliție PSD-PNL-USR-UDMR din august 2025. Surse politice au dezvăluit atunci pentru Libertatea că PSD și PNL nu acceptă propunerile făcute atunci informal de Nicușor Dan, anume Gabriel Zbârcea la șefia SRI și Marius Lazurca la șefia SIE.

Nicușor Dan s-a gândit la varianta ca șefii SRI și SIE să fie din politică, apoi s-a răzgândit

Președintele nu a exclus la începutul acestui an ca la șefia SRI și SIE să fie numiți politicieni, deși inițial nu dorea acest lucru. „Șefia SRI este esențială pentru președintele Nicușor Dan, care nu mai exclude un politician la șefia Serviciului Român de Informații”, au spus pe 6 ianuarie surse din anturajul lui Nicușor Dan pentru Libertatea.

Însă, pe 29 ianuarie, Nicușor Dan s-a răzgândit și a anunțat că își dorește totuși ca viitorii șefi de servicii secrete să fie din afara politicii. „Eu cred că cel mai bine este să fie din afara partidelor. În orice caz, trebuie să fie oameni echilibrați, pentru că sunt nişte zone sensibile. Deci oameni echilibraţi, cu maturitate umană, profesională, care să fi relaţionat de-a lungul timpului cu multe medii”, a explicat șeful statului.