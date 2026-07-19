Ion Ceban a transmis pe Facebook că este „învinuit în mod nejustificat” că ar avea vreo implicare în criza politică din România, numai că Ciprian Ciucu nu l-a acuzat de așa ceva.

„Urmăresc declarațiile făcute în spațiul public la adresa mea, în care aș fi învinuit, în mod nejustificat, precum că aşi avea vreo implicare în criza politică din România. Nu am nici o idee la ce se referă primarul Bucureștiului și cum aşi fi implicat? Consider aceste declarații ca fiind nefondate și lipsite de orice bază reală”, a spus Ceban, fără să nege în mod explicit dezvăluirile primarului Bucureștiului.

„Am discutat cu domnul Ciucu despre proiecte și discut cu foarte multă lume din România: politicieni, reprezentanți din mediul academic, persoane notorii, dar asemenea declarații sunt ieșite din comun. Îmi exprim speranța sinceră ca România să depășească cât mai curând această situație de criză, în interesul cetățenilor săi și al stabilității regionale”, a adăugat Ion Ceban.

Totul a plecat de la faptul că primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, care este și prim-vicepreședinte al PNL, a explicat la Digi24 că Ion Ceban știa că Adrian Veștea va fi premier înaintea PNL și că primarul Chișinăului i-a arătat și un mesaj pe telefon în acest sens, fără ca Ciucu să spună și de la cine era acel mesaj.

„Un șoc. Eram la Singapore. O să vă dau o știre acum. Nu pot s-o probez, dar… Credeți-mă pe cuvânt, că n-am cum să inventez așa ceva. După o oră… Era foarte frumos acolo amplasamentul, am fost primit, plimbat de miniștri din guvern și eram la conferință, prima zi a conferinței. Am fost și într-un program de leadership. Și vine domnul Ceban la mine. Primarul Chișinăului”, a povestit Ciucu.

Prim-vicepreședintele PNL a relatat dialogul care a urmat:

„- Ce faceți, domnule Ciucu?

– Vorbești cu omul din politețe. Mulțumesc bine, dumneavoastră?

– Văd că sunteți pe gânduri și scrieți acolo…

-Păi zic, «Da, domnule, tocmai am aflat că președintele României, fără ca noi să știm», că vorbisem cu Ilie Bolojan și cu Dan Motreanu, «l-a nominalizat pe domnul Veștea prim-ministru». Zice: «A, nu știai?» «Păi nu». Păi, zic: «Tu știai?». Și zice «Da, eu știam de ceva… Știam de acum câteva ore». Și zic: «Cum așa?» Și mi-a dat telefonul”.

„Domnul Ceban de la Chișinău, îmi pare rău, că poate comit față de omul ăsta o indiscreție, dar mi-a arătat telefonul. Și-i scrisese cineva de Veștea. Deci, domnul Ceban de la Chișinău a aflat înaintea lui Ilie Bolojan, înaintea mea și a lui Dan Motreanu că (n.red. Adrian Veștea) va fi nominalizat premier al României”, a mai afirmat Ciprian Ciucu.

Reamintim că duminică dimineață, 14 iunie, președintele Nicușor Dan a anunțat că Tomac și-a depus mandatul și a propus a doua variantă de premier, pe Adrian Veștea, pe atunci prim-vicepreședinte PNL. Numai că Veștea nu a informat partidul condus de Bolojan că a discutat separat cu președintele României, pentru că șeful statului i-a cerut discreție. Nici Nicușor Dan nu a informat conducerea liberalilor de această mutare. După 8 zile, Adrian Veștea a mers în Parlament cu programul de guvernare și lista miniștrilor, dar a picat la vot cu 189 de voturi favorabile, pentru că avea nevoie de 233.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE