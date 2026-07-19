Întrebată cum a fost primul an în care Violeta a locuit peste Ocean, Andreea Marin a recunoscut că i-a fost greu să se obișnuiască.

„Sincer? Greu. Când un ocean se așterne între tine și singurul tău copil nu poate fi ușor, orice părinte știe sau își poate imagina. Dar dacă distanța e motivată de gândul că își construiește un viitor într-una dintre cele mai bune universități din lume, atunci e mai ușor de dus acest sentiment, dar după ce reușești să depășești momentul despărțirii.

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Chiar dacă am fost cel mai mare susținător al ei în tot procesul de admitere, când m-am întors acasă din America singură nu a fost ușor. Vorbim însă zilnic, legătura noastră este foarte puternică și iubirea mamă-fiică nu cunoaște granițe.

Ea este matură și independentă acum, firește că eu îi sunt alături ori de câte ori are nevoie de mine, dar deja se descurcă singură astăzi, are propriile merite, nu este «fata mamei și a tatei», ci are o minte inteligentă și puternică, a moștenit spiritul nostru, dar și-a creat propriul drum, diferit de al părinților. Sunt mândră de ea!”, a declarat Andreea Marin pentru okmagazin.ro.

Andreea Marin recunoaște că distanța este greu de suportat. „Dificilă e distanța, pentru că mă despart de ea două avioane pe care nu le pot lua în aceeași zi, deci o plecare către fiica mea dus-întors implică deja 4 zile pe drumuri. Așadar, minimul necesar pentru o plecare acolo înseamnă o săptămână liberă de la îndatoririle mele de acasă, ceea ce nu îmi permit ușor, căci viața mea profesională e foarte plină.

Așadar, nu ajung des acolo, dar încerc să merg eu de 2-3 ori pe an și tot de atâtea ori vine și ea, în vacanțe. Cea mai lungă despărțire a noastră a fost de 3 luni și abia am așteptat să termine anul și să o strâng în brațe din nou!”, a mai adăugat Andreea Marin.

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