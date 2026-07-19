Cum se prepară „pizza de slăbit fără făină”, după rețeta lui Carmen Brumă. „Hai să îți arăt ce simplu!”

Carmen Brumă, care a absolvit pe 14 iulie Masterul de Nutriție și Siguranță Alimentară la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila București, a publicat o rețetă ușoară, de vară, de pizza care se face fără făină.

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„Am aici o pizza de slăbit fără făină. Hai să-ți arăt ce simplu se face, dar și ce înseamnă pizza de slăbit”, a spus Carmen Brumă pe contul de socializare. .

Ingrediente

150 g linte roșie hidratată câteva ore

2 ouă

2 linguri drojdie inactivă

fulgi de ceapă

o roșie mare

2 linguri parmezan ras

măsline opțional

busuioc proaspăt

Mode de preparare:

„Încep cu blatul: 150 grame de linte roșie pe care am pus-o la hidratat. După ce am scurs-o de apă, am adăugat două ouă, fulgi de drojdie inactivă, fulgi de ceapă și am pus totul la blender până s-a format o pastă.

Pasta am pus-o pe hârtie de copt și am băgat-o la cuptor pentru aproximativ 20 de minute. Ăsta este blatul, care conține proteine și fibre extrem de importante, pentru că îți dau sațietate și te ajută să menții deficitul caloric, singurul care te face să slăbești. Nu există alimente minune pe care să le mănânci și care să te slăbească.

Peste blat am adăugat niște felii de mozzarella, roșii, puțin parmezan și opțional măsline. Din nou la cuptor, aproximativ 10 minute la 220 de grade, apoi niște frunze de busuioc proaspăt și ai o pizza delicioasă”, a scris Carmen Brumă pe pagina ei de Facebook.

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