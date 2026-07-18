Cum a aflat primarul Chișinăului înaintea lui Bolojan că Adrian Veștea va fi propus premier

Primarul din Chișinău ar fi aflat înaintea lui Bolojan de nominalizarea lui Adrian Veștea

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a dezvăluit că a aflat despre nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier într-un mod neașteptat. Ciprian Ciucu a declarat că primarul Chișinăului, Ion Ceban, știa despre această decizie cu câteva ore înainte ca ea să fie anunțată oficial, în timp ce liderii PNL nu fuseseră informați.

Întrebat despre cum a primit vestea, Ciprian Ciucu a explicat că a fost luat complet prin surprindere.

„Un șoc. Eram la Singapore. O să vă dau o știre acum. Nu pot s-o probez, dar… credeți-mă pe cuvânt, că n-am cum să inventez așa ceva”, a spus prim-vicepreședintele PNL în interviul acordat la Digi24.

Ciprian Ciucu povestește cum a decurs discuția cu Ion Ceban

Primarul Capitalei a relatat că, imediat după ce a aflat despre nominalizarea făcută de președintele României a discutat cu primarul Chișinăului.

„Vine la mine domnul Ceban, primarul Chișinăului. (…) I-am spus că tocmai am aflat că președintele României, fără ca noi să știm, că vorbisem cu Ilie Bolojan și cu Dan Motreanu, l-a nominalizat pe domnul Veștea prim-ministru. Zice: «A, nu știai?»”, a mai povestit Ciprian Ciucu.

Cum a aflat primarul de la Chișinău de nominalizarea lui Veștea

Ciprian Ciucu a relatat că Ion Ceban i-a confirmat că știa deja de câteva ore despre decizia de nominalizare.

„L-am întrebat: «Tu știai?». Mi-a răspuns că: «Da, de câteva ore». Mi-a arătat telefonul, unde îi scrisese cineva despre Veștea. Deci domnul Ceban de la Chișinău a aflat înaintea lui Ilie Bolojan, înaintea mea și a lui Dan Motreanu că va fi nominalizat premier al României”, a explicat primarul general al Capitalei.

Nicușor Dan l-a nominalizat pe Adrian Veștea pentru funcție de premier în luna iunie

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a anunţat, la data de 14 iunie 2026, că Eugen Tomac şi-a depus mandatul de premier desemnat. În locul său, a fost desemnat Adrian Veştea, un politician cu o vastă experienţă administrativă.

La acel moment, preşedintele a semnat două decrete: unul pentru revocarea desemnării lui Eugen Tomac ca prim-ministru şi celălalt pentru numirea lui Adrian Veştea în această funcţie.

„Domnul Eugen Tomac şi-a depus mandatul în această dimineaţă şi în aceste condiţii îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veştea”, a declarat şeful statului.

Decizia președintelui de a-l nominaliza pe Adrian Veștea pentru funcția de premier a generat un val de reacții, Ilie Bolojan postând la scurt timp un mesaj în care vorbea despre „jocurile de culise și trădările care și-au arătat limitele”.

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