Peste 100 de perechi din 34 de țări au luat parte la concurs

Este neobișnuită această succesiune, dar WDSF (Federația Mondială a Dansului Sportiv) a acceptat-o pentru că gazdele au promis o organizare de excepție în sala ultramodernă de la Nanjing Expo, preluând licența de la orașul istoric Wuxi până în 2028. 108 perechi din 34 de țări s-au prezentat la startul categoriei Standard, patru dintre ele fiind din România. Spre deosebire de Mondialul de vineri, în care au fost programate (incluzând finala) șase tururi, de data aceasta au fost cinci.

Lipsiți de trac, chiar dacă miza era una imensă, Rareș și Andreea au lăsat azi dansul să îi ducă acolo unde au vrut inimile lor – către luxul suprem pe care și-l dorește orice atlet, acela de a fi el însuși. Și-n acest amalgam de trăiri intense și-au găsit energia să dezvăluie lumii tot misterul pe care muzica îl oferă.

Au luat maximum la toate probele, în toate cele cinci tururi

Au luat pe rând, de câte cinci ori, valsul vienez, tangoul, valsul lent, slow foxtrot-ul și quick-step-ul. Fiecare probă pe care au parcurs-o le-a aparținut, fiecare e parte din colecția lor. Când gândești așa, vrei ca următoarea ta rutină să fie cea mai bună pe care ai făcut-o vreodată! Și le-a ieșit de fiecare dată, cu punctaje maxime, pentru că au tratat fiecare tur ca pe o finală. Simt muzica prin suflet și dansează ca și cum nu ar exista un mâine găsind cea mai bună cale de a elibera în lume toate energiile bune. Așa vine binecuvântarea unui dansator de top: prin sinergia intelectului, artei și harului.

I-am privit în reprizele de odihnă. Rareș Cojoc și Andreea Matei, mereu nemulțumiți de sine, dar cu licăriri în ochi, se joacă autocritic între cele patru arte: muzică, coregrafie, pictură și literatură. Le combină magic, transformând totul în succesiuni de mii de sculpturi vizibile câte o clipă. Mascând râvna, sacrificiul, nemila de sine care i-au adus până aici.

Dansatorii Rareș Cojoc și Andreea Matei sfidează statisticile și provoacă istoria

Pariul uluitor al perechii Rareș Cojoc – Andreea Matei

Există scurtături către fericire, iar dansul este una dintre ele. Le prinzi când simți munca stăruitoare drept plăcere, când devii dependent de ritmuri, când ajungi la cuvinte care nu există. Această sărbătoare a trupului, înaintea sufletelor noastre, oferă lumină și bucurie sportivilor și privitorilor deopotrivă. Traind din corp, eliberându-se de timp, concentrându-se, nu ritmul sau pașii le fac dansul, ci pasiunea care-i corupe acaparându-i total.

Cu acest mare Slam al Chinei, perechea română își propune, probabil, un pariu colosal: să dubleze întreaga serie de succese incredibile la cel mai înalt nivel posibil. Foarte puțini atleți au reușit asta în istoria disciplinei, iar acum totul este cu atât mai spectaculos și mai provocator cu cât concurența este parcă mai acerbă ca niciodată.

Hai România, mulțumim pentru porția dublă de har dusă la suprem în aceste zile.

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