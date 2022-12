Lucrarea premiată de Academia Română, la Secțiunea Științe Agricole și Silvice, este intitulată „Removal of bacteria, viruses, and other microbial entities by means of nanoparticles – Rolul antibacterian și antiviral al nanoparticulelor” și a fost realizată de echipa de cercetători formată din prof. dr. Dan Vodnar, profesor de Gastronomie moleculară și Biotehnologii alimentare la Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor, alături de Laura Cot (Mitrea), Lavinia Florina Mureşan (Călinoiu), Katalin Szabo şi Bianca Eugenia Ştefănescu (Vodnar), din cadrul Institutului pentru Științele Vieții „Regele Mihai I al României”, al USAMV Cluj-Napoca.

6.000 de articole studiate

„Suntem recunoscători pentru acest prestigios premiu și aducem calde mulțumiri membrilor Academiei Române. Lucrarea noastră este o radiografie a principalelor concepte ale utilizării nanoparticulelor cu potențial antimicrobian și antiviral.

Trebuie să mai spun că, în vederea elaborării acestui capitol, am studiat peste 6.000 de articole științifice în ultimii zece ani”, a declarat Dan C. Vodnar, care a condus echipa de cercetare din cadrul Facultății de Știința și Tehnologia Alimentelor – Institutul pentru Științele Vieții „Regele Mihai I al României”.

