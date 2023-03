Cele două vedete au pus în aplicare faimosul joc din mediul online ”Am / N-am” și, astfel, fosta nevastă a lui George Burcea a ajuns să facă mărturisiri în legătură cu (eventualele) operații ale ei. După ce Amna (37 ani) a precizat că ea nu are nicio operație estetică, a venit și rândul Andreei Bălan, care a mărturisit că ea are o operație la nas.

”Și acum ce vrei să faci? Era deviație de sept nu?”, a întrebat-o Amna. ”Da! Așa zic toate”, i-a răspuns Andreea Bălan.

De-a lungul timpului, Andreea a fost întrebată de foarte multe ori dacă are operații estetice și care ar fi acelea. Mai mult, artista a mărturisit că începând cu anul 2003, această întrebare care i se punea în permanență devenea deja extrem de enervantă. Astfel că vedeta a refuzat să mai dea curs acestei curiozități, considerând că este vorba de o lipsă totală de respect.

“Această întrebare mi se pune din 2003. Degeaba am explicat că nu am și că fetiţa din André, cu codiţe și fundiţe, a crescut și s-a transformat într-o femeie care folosește…”

Continuarea pe divahair.ro.

ARTICOL PRELUAT DE PE DIVAHAIR.RO

GSP.RO Un român aflat la Istanbul, surprins de reacția turcilor când aflau de unde este: "Orice le spui, când aud...

Urmărește-ne pe Google News