Implicați în dosarul lui Lucian Duță

Teodor Niță, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, și Gigi Valentin Ștefan, fost procuror general al aceleiași instituții, sunt vizați de ancheta desfășurată de un grup de procurori specializați în investigarea magistraților.

Parchetul General a confirmat într-un comunicat oficial efectuarea perchezițiilor, fără a menționa numele celor doi. Acuzațiile includ posibile fapte de trafic de influență și alte infracțiuni de corupție, presupus comise între decembrie 2025 și mai 2026.

Numele celor doi magistrați au fost menționate și în motivarea sentinței din 2022 a fostului șef al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Lucian Duță, condamnat la șase ani de închisoare pentru luare de mită, dar scăpat apoi de Înalta Curte. Potrivit judecătorilor, Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță ar fi întreprins acțiuni „cu vădit caracter penal” pentru a-l ajuta pe Duță să evite răspunderea penală.

Documentele instanței arată că Duță și-a schimbat domiciliul în Constanța, iar la doar două zile după mutare a depus un denunț împotriva martorilor cheie din dosar, Radu Enache și Irina Socol, încercând să discrediteze probele împotriva sa. Judecătorii au criticat dur activitatea procurorului Teodor Niță, descriind-o drept „aberații de drept și monstruozități juridice”.

Cine sunt Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan

Teodor Niță este un nume cunoscut în magistratură, fiind fost candidat la șefia DIICOT în 2020, alături de Giorgiana Hossu și Daniel Horodniceanu. De-a lungul carierei, Niță a fost judecător, avocat și ulterior procuror. În 2014, el a dispus internarea la Psihiatrie a lui Adrian Zglobiu, care l-a scuipat pe fostul președinte Traian Băsescu în timpul unei vizite la Constanța.

De cealaltă parte, Gigi Valentin Ștefan a deținut poziții de conducere în toate parchetele din Constanța, devenind unul dintre cei mai influenți magistrați din regiune. Deși declarațiile sale de avere sunt modeste, pe numele fostei sale soții figurează o vilă de 1.000 de metri pătrați situată pe malul lacului Siutghiol, construită pe un teren obținut în urma retrocedărilor controversate ale fostului primar Radu Mazăre, condamnat la nouă ani de închisoare pentru fapte de corupție.

Proprietatea este lipită de cea a unei apropiate a fostului edil, șefa Aqua Magic din Constanța, care ar fi beneficiat de terenuri în condiții similare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE