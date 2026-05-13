Traian Băsescu spune care este singura soluție ca România să iasă din criza politică

România se află într-un punct critic, iar soluția pentru evitarea unui blocaj politic este reluarea funcționării coaliției, susține fostul președinte Traian Băsescu.

„Nu poți să faci alegeri anticipate. Îți trebuie o soluție. Soluția României este una singură: reluarea funcționării coaliției. Sigur, sunt orgolii politice, dar dincolo de orgolii și interese politice, avem o țară care are nevoie să aibă documentele semnate până la 30 mai pentru cele 8,3 miliarde dotări SAFE și încă 10 miliarde până în august trebuiesc încasate de pe PNRR”, a precizat fostul președinte, la TVR.

Fostul președinte avertizează că alegerile anticipate nu sunt o soluție și atrage atenția asupra banilor pe care țara îi poate pierde dacă nu va avea un guvern stabil.

„Dacă oamenii ăștia lasă un guvern provizoriu până atunci, avem șanse să pierdem banii, să pierdem așa frumos vreo 20 de miliarde”, a mai spus Traian Băsescu.

Ce spune Traian Băsescu despre o eventuală candidatură a lui Bolojan la prezidențiale

În contextul tensionat al scenei politice, fostul președinte a abordat și subiectul candidaturii lui Ilie Bolojan la alegerile prezidențiale din 2029.

„Presupun că domnul Bolojan va candida la alegerile prezidențiale și poate să o facă foarte bine din funcția de președinte al Senatului. Se întoarce înapoi la Senat, preia funcția de acolo prin înțelegere”, a declarat Traian Băsescu la TVR, sugerând că acesta ar putea prelua din nou funcția la Senat.

Cine ar trebui să fie viitorul premier al României în viziune fostului președinte Băsescu

Discuțiile despre un eventual premier social-democrat au fost respinse de Băsescu, care a reamintit că liberalii dețin această poziție până în aprilie 2027.



„Nu poți să-l pui pe Grindeanu (n.r.: prim ministru). El vrea, dar nu e în regulă, pentru că mai trebuie să respecte un lucru, faptul că are un protocol. Voi liberalii aveți premierul până în aprilie 2027, nominalizați un premier. Trebuie să fie un premier liberal, nu unul PSDist cu carnet de liberal”, a mai explicat fostul președinte.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE