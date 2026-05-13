Chef Florin Dumitrescu a câștigat procesul în care Antena îi cerea 100.000 de euro din cauza unor postări

De ce l-a dat Antena în judecată pe Chef Florin Dumitrescu

Potrivit documentelor consultate de Pagina de Media, Antena Group l-a acționat în judecată pe Florin Dumitrescu pentru încălcarea unei clauze din contract, care interzicea realizarea de campanii publicitare pentru alte companii fără acordul prealabil scris al televiziunii.

Antena a susținut că Dumitrescu a realizat 26 de promovări online pentru brandul de ceasuri Breitling, fără aprobare.

Reprezentanții companiei media au argumentat că astfel de acțiuni ar fi putut afecta relațiile comerciale cu sponsorii și clienții săi, prejudiciu pentru care au cerut despăgubiri de 100.000 de euro.

Florin Dumitrescu a contestat acuzațiile postului de televiziune

În fața instanței, Chef Florin Dumitrescu a contestat acuzațiile și a declarat că, de-a lungul colaborării sale cu Antena Group, niciodată nu i s-a cerut să obțină acord scris pentru postările de pe rețelele de socializare, chiar și atunci când acestea includeau promovări pentru terțe entități.

„Niciodată, până la notificarea din 30 octombrie 2023, reclamanta nu mi-a solicitat să înlătur din mediul online materialele postate în legătură cu terții care nu fac parte din trust și să solicit, pentru viitor, acordul prealabil scris al acesteia pentru astfel de postări”, se arată în motivarea instanței.

Mai mult, Dumitrescu a subliniat că un angajat al Antena Group avea acces la conturile sale de social media și realiza postări pentru el, fără ca acest lucru să fi fost considerat o problemă timp de șapte ani.

Antena pierde procesul cu Florin Dumitrescu în care cerea 100.000 de euro

Instanța a concluzionat că Antena Group a invocat clauza contractuală pentru prima oară după deteriorarea relației cu Dumitrescu și colegii săi, considerând acest lucru un abuz de drept.

„Momentul în care reclamanta a invocat pentru prima dată clauza indică o deturnare a acesteia dintr-un instrument preventiv (…) într-un instrument de constrângere a pârâtului să continue o relație contractuală pe care nu o mai dorea”, se arată în motivare.

Judecătorii au remarcat faptul că televiziunea nu a sesizat aceste încălcări timp de mai mulți ani, în ciuda numeroaselor postări realizate de chef în colaborare cu alte branduri.

Abia după ce Chef Florin Dumitrescu și colegii săi au refuzat să semneze un nou contract, Antena a solicitat despăgubiri.

Cum a pornit conflictul dintre Chef Florin Dumitrescu și postul TV

Procesul intentat lui Florin Dumitrescu este doar unul dintre multele deschise de Antena Group împotriva celor trei chefi, după ce aceștia au refuzat să mai colaboreze cu televiziunea pentru emisiunea „Chefi la cuțite”, în toamna anului 2023.

Conform sursei citate mai sus, relațiile dintre părți au început să se deterioreze în urma refuzului lui Dumitrescu de a semna prelungirea contractului pentru sezonul 13 al emisiunii.

Ulterior, televiziunea i-a trimis o notificare oficială, solicitându-i plata unor despăgubiri de 1,3 milioane de euro pentru promovări realizate pentru 13 companii terțe și pentru eliminarea materialelor respective.

„Antena a început să invoce brusc clauza, abia după ce eu și ceilalți jurați am refuzat să continuăm colaborarea pentru sezonul 13”, a declarat Dumitrescu.

Juratul de la Master Chef a mai câștigat un proces împotriva Antena Group și în 2024, la acel moment compania fiind bună de plată după ce a susținut că cheful era încă sub contract cu ei când a semnat cu Pro TV.

