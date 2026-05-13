În serialul „Trafic” apar nume importante din cinematografia românească, printre care Tudor Chirilă, Dragoș Bucur, Adela Popescu, Irina Ștefan, Adriana Irimescu și Ioana Brumar.

După aproximativ o lună și jumătate de filmări, Tudor Chirilă a dezvăluit prin intermediul contului său de Facebook faptul că filmările s-au încheiat și că serialul „Trafic” va fi difuzat de PRO TV începând cu vara acestui an.

Serialul „Trafic” va fi difuzat în vara acestui an

„Am terminat de filmat la «Trafic», un serial care o să apară în vară pe PRO TV și pe VOYO. E un sentiment de tristețe când termini niște filmări. Am muncit zile și nopți (sounds like manele, I know) alături de o echipă de care dacă stai câte opt până la 12 ore de filmare, n-ai cum să nu te legi. Când se termină, te desparți de prieteni. Acum sper să iasă și un produs mișto, date ar fi, sunt actori excelenți și echipă profi.

O să-mi fie dor de playlistul de la make up, go techno Dora, de drumurile de la ora 6 dimineața, de tensiunile din echipă când eram în întârziere, de beciurile în care am înghițit praf cât pentru un șantier întreg, de rulota în care fugeam să joc «Factorio» măcar zece minute, de prânzurile de la cattering, când ne trăgeam sufletul (bunicică masa), de grija fetelor de la costume, way up Marga și Flori.

E clar că eu am fost pacostea multora, pentru că singurul lucru pe care nu l-am uitat pe undeva a fost textul. În rest, tot ce vrei: termos cafea, verighetă personaj, ceas personaj, pantofi sport personaj, venit în papuci la cadru, geacă, telefon, rucsac, ochelari, ochelari, din nou ochelari și tot așa… Marga, Împărățel, Dio, știu, a fost greu!

Acum ne vedem de viață și poate ne reîntâlnim în sezonul doi. Toate mulțumirile merg către toată lumea, greu să-i etichetez pe toți, așa că mai bine mă abțin. Ah, sper că fotografiile pe film ale lui Mihai Chirilă, care a documentat tot parcursul ăsta, să ajungă într-o expoziție, că e talentat băiatul. Las poza asta cu doar o parte din echipă, că n-ai cum să-i aduni pe toți niciodată. Lumea are treabă, it’s always rollin’”, a scris Tudor Chirilă pe pagina lui de Facebook.

Ce se întâmplă în „Trafic”, noul serial de la PRO TV

Când un copil dintr-o familie obișnuită este atras în periculoasa și copleșitoarea lume interlopă, tatăl său, un om simplu care evită confruntările cu orice preț, trebuie să intervină pentru a-l salva.

De cealaltă parte a legii, un procuror neînduplecat luptă să doboare o grupare de infractori temută, în timp ce încearcă să-și protejeze propria fiică. Familie, sacrificiu și întrebarea supremă: cât de departe este cineva dispus să meargă pentru a-i proteja pe cei dragi? Noua producție va aduce pe micile ecrane o distribuție impresionantă și o poveste care promite să captiveze publicul încă de la primul episod.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Dragoș Bucur îl interpretează pe Doru Alexe, un curier obișnuit a cărui viață se schimbă complet când fiul său ajunge implicat în periculoasa lume a crimei organizate. Tudor Chirilă este Laurențiu Crețu, un procuror determinat, al cărui scop este să prindă o familie de criminali temută în întreg Bucureștiul, în timp ce se străduie să-și protejeze fiica adolescentă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE