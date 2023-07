Dragoș Grădescu, pe numele său real, s-a născut în zodia Rac și este un familist convins. Nu știm dacă semnul zodiacal îi influențează personalitatea într-o mare măsură, dar cert este că pune familia pe primul plan și se gândește, mai întâi de toate, la fetele sale – cele trei fiice și soția.

Nu mai este un secret faptul că Puya a strâns o avere de pe urma succesului uriaș de care a avut parte în plan profesional, nu-i așa? Dar, în ciuda acestui fapt, a rămas în continuare modest și nu și-a pierdut omenia.

Își poate permite să locuiască oriunde alături de familia sa frumoasă, dar el a ales să se bucure de liniștea pe care o simte într-un singur loc și anume cartierul în care a copilărit – Sălăjan. A avut inclusiv o vilă de lux în Cernica, dar a renunțat la ea pentru că nu se simțea în largul său acolo.

„Nevasta mea e din Deva și nu înțelege de ce țin neapărat să stau în același cartier. De ce? Eu zic, mai în glumă, mai în serios, că sunt la mine în sat. Am avut o casă la Cernica, am fost cel mai bogat de la țară, ca să zic așa, în așa numitele zone rezidențiale. Când m-am întors în cartier, am pupat și bordurile. Și ce crezi?…”

