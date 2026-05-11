Prietenia care s-a legat pe platourile de filmare de la PRO TV: „Asta e foarte important”

În două dintre aceste proiecte se regăsește și actorul Denis Hanganu, care și-a făcut simțită prezenta în „Clanul” și „Groapa”. Acolo unde a lucrat alături de Anghel Damian și de Millo Simulov.

Cei trei s-au regăsit însă și odată cu lansarea filmului „Cursa”, care a reușit să cucerească cinematografele și care a ajuns și pe Netflix.

Denis Hanganu a stat de vorbă cu Libertatea despre diferența între pregătirea pentru un serial și un film, dar și despre relația pe care o are cu Anghel Damian și Millo Simulov.

Cum se pregătește actorul pentru filme și seriale

„Da, există diferență între pregătirea pentru un serial și cea pentru un film! Iar eu am simţit-o clar, trecând prin ambele experiențe. În primul rând, ritmul: pentru un serial, mai ales dacă e multi-episod, trebuie să intri într-o stare de sustenabilitate în care să dai randament maxim, să ai energie pentru mai multe episoade, să te adaptezi la eventuale schimbări de scenariu pe parcurs, să ții o coerență în evoluția personajului și o sumedenie de racorduri de stare. Pentru film, ritmul e mai concentrat: toate deciziile și toate pregătirile sunt pentru o singură poveste compactă, de la început până la sfârșit, pentru că vrei impact imediat.

La film, dacă e acțiune și implică și cascadorii, trebuie să ai training fizic special, repetiții… În serial poate se pune accentul mai mult pe relații, evoluție de personaje, dialoguri, mai puțin pe secvenţe extreme. «Clanul» a fost o excepție, din punctul asta de vedere! Dar da, pregătirea diferă la ambele, dar la final contează aceleași lucruri: să fii prezent, să fii concentrat, să fii autentic și nu în ultimul rând, profesionist”, a spus Denis Hanganu în exclusivitate pentru Libertatea.

Actorul a dezvăluit și cum s-a legat o prietenie strânsă pe platourile de filmare de la PRO TV, datorită serialelor.

„Nu vreau să folosesc cuvinte mari, dar categoric e o relație bazată pe încredere, mai presus de toate. Și în special între mine și regizori, între mine și Millo Simulov, între mine și Anghel Damian… Și cu siguranță și între ei și alți actori, pentru că deja avem un limbaj comun. Deja încercăm tot timpul să ducem lucrurile, să împingem limitele și mai departe, să facem lucruri de calitate, produse cinematografice de calitate și atunci e foarte avantajos când ai o echipă în care poți să ai încredere. Alături de care ai un limbaj comun și lucrurile sunt foarte eficiente, totul se desfășoară repede și bine, nu stai să aștepți, nu sunt momente în care lumea se întreabă: «Oare ce facem acum, ce se întâmplă?». Lucrurile merg de la sine și asta e foarte important într-un proiect mare, cu o anvergură imensă. Cum a fost «Clanul», cum e «Groapa»…”, a adăugat Denis Hanganu pentru Libertatea.

Denis Hanganu, atras de rolurile pline de adrenalină

Și, cum el are roluri de adevărat justițiar, am fost curioși dacă este atras și de altă zonă pe care să o exploreze în filme sau seriale.

„Mie îmi place foarte mult zona asta. După cum ați văzut și în filmul «Cursa», este la fel, un rol foarte interesant și plin de adrenalină. Și mie îmi place! Mereu mi-a plăcut această zonă și mă provoacă. Pentru că până la «Clanul» am luat doar roluri de băiat bun, de băiat frumos și june-prim, cumva. Această tipologie în care am fost încadrat! Dar odată cu apariția serialului «Clanul» m-am bucurat foarte tare că am avut șansa să demonstrez că pot să mă integrez și să dau randament în roluri din cu totul și cu totul alte tipologii.

Iată că acum am o nouă șansă și cu procurorul Cătălin Dragu din «Groapa», care e într-o altă zonă. E un personaj total diferit față de ce am făcut până acum și asta îmi place foarte mult! Și bineînțeles, e loc suficient și de aici încolo”, a încheiat Denis Hanganu interviul pentru Libertatea.

