Acest lucru înseamnă că primele discuții oficiale pot începe fie joi, 14 mai, fie vineri, 15 mai. Însă posibilitatea ca noul premier să fie desemnat la finalul acestei săptămâni sunt extrem de reduse. Cel mai devreme, acest lucru se poate întâmpla la finalul acestei luni, au precizat sursele citate.

Deocamdată, Nicușor Dan are conturate patru scenarii, dar șeful statului nu este pentru o colaborare între PSD și PNL sau PSD și USR în vederea unui nou Guvern, conform surselor citate. Totodată, nu s-a luat în calcul revenirea lui Ilie Bolojan ca premier.

Reamintim că Nicușor Dan găzduiește miercuri, 13 mai, la Palatul Cotroceni, Summitul Formatului Bucureşti 9 (B9) şi al Ţărilor Nordice. Evenimentul va fi co-prezidat alături de Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, sub tema generală «Delivering More for Transatlantic Security»”. Printre invitați se numără și Secretarul General NATO, Mark Rutte.

Mai reamintim că, pe 5 mai, Parlamentul l-a demis pe premierul Ilie Bolojan prin moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR, și odată cu el a picat întregul Guvern, după 11 luni de la învestire. Partidul lui Sorin Grindeanu și-a retras însă miniștrii cu două săptămâni înainte. Au fost 281 de voturi pentru moțiunea de cenzură, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis premierul Florin Cîțu în octombrie 2021.

În aceeași seară, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”. El a precizat că mai întâi va purta discuții informale cu partidele, după care, „când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale” și apoi va anunța propunerea de premier.

Deocamdată, la Cotroceni au avut loc numai discuții informale, la care au participat doar președinții partidelor din fosta coaliție: Ilie Bolojan (PNL), Sorin Grindeanu (PSD), Dominic Fritz (USR) și Kelemen Hunor (UDMR).

Ceea ce se știe sigur în acest moment este că PNL și USR au decis, după consultările informale și individuale cu șeful statului, să facă front comun împotriva PSD. Mai mult, Sorin Grindeanu și-a exprimat disponibilitatea să fie premier, dacă în urma consultărilor oficiale de la Cotroceni se va contura varianta ca PSD să dea premierul.

