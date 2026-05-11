Procesul a fost amânat pentru 14 mai

Judecătorii Tribunalului Militar Bucureşti au amânat judecarea cauzei pentru joi, 14 mai, şi au pus în vedere inculpaţilor să se prezinte în faţa magistraţilor pentru a fi audiaţi.



„Amână judecarea cauzei şi constată că următorul termen de judecată este stabilit la data de 14 mai 2026, ora 10:00, sala 1, complet CPF5, pentru când pune în vedere inculpaţilor să se prezinte în vederea audierii”, se arată în soluţia pe scurt a Tribunalului Militar Bucureşti.

De asemenea, Tribunalul Militar București a decis joi, 9 aprilie 2026, să limiteze audierea martorilor în dosarul 10 august, pentru a accelera procesul înaintea termenului de prescripție din octombrie 2026. Reaudierea unor martori importanți, precum Gabriela Firea și Liviu Dragnea, a fost respinsă.

Declic acuză tergiversarea procesului

Laurenţiu Cazan, fost adjunct al Jandarmeriei Capitalei, Sebastian Cucoş, fost inspector general al Jandarmeriei Române, şi Cătălin Sindile, fost prim-adjunct, sunt acuzaţi de abuz în serviciu. Cei trei au coordonat operaţiunea din Piaţa Victoriei şi au ordonat intervenţia în forţă care a dus la dispersarea violentă a zeci de mii de protestatari paşnici, potrivit unui comunicat de presă al Comunităţii Declic.



„O ţară întreagă a văzut imaginile cu bătrâni, femei şi copii gazaţi şi loviţi de jandarmii care ar fi trebuit să îi protejeze. Şefii din Jandarmerie ar putea să spună în faţa judecătorilor cine le-a cerut să acţioneze împotriva propriilor cetăţeni. Deocamdată, însă, am văzut doar tentative de tergiversare a procesului, pentru a scăpa prin prescrierea faptelor”, a declarat Cătălina Hopârteanu, coordonatoarea campaniei Declic privind dosarul 10 august.

Faptele din dosar se vor prescrie în acest an

Declic susține că aceste ultime audieri au loc într-un „context critic”, în condiţiile în care faptele din dosarul 10 August se vor prescrie în doar câteva luni, în octombrie 2026.



„Pentru a evita închiderea dosarului fără un verdict, Tribunalul Militar a admis cererea avocaţilor susţinuţi de Comunitatea Declic de a renunţa la audierea a 373 de martori rămaşi pe listă, după ce alţi peste 600 de martori au descris ce s-a întâmplat în Piaţa Victoriei, accelerând astfel procedura judiciară”, potrivit sursei citate.

„Arsenalul deosebit de periculos” folosit împotriva protestatarilor

Conform rechizitoriului şi expertizelor tehnice realizate de către experţi ai MApN, forţele de ordine au folosit împotriva manifestanţilor „un arsenal deosebit de periculos: 63 grenade de mână cu efect acustic, 489 grenade de mână cu efect iritant lacrimogen şi 316 cartuşe (calibru 38 şi 40 mm) cu efect iritant lacrimogen”, se mai arată în comunicatul Declic.



„Expertizele arată că aceste dispozitive au provocat arsuri şi răni grave din cauza schijelor, temperaturilor ridicate şi forţei impactului, sute de persoane având nevoie de îngrijiri medicale”, menţionează reprezentanţii Declic.



Dosarul a ajuns în faţa judecătorilor după ce a fost iniţial clasat. Ioan Crăciuneanu, victimă a violenţelor, a obţinut redeschiderea anchetei fiind reprezentat de sora către sa, avocata Lucia Crăciuneanu, şi de avocatul Comunităţii Declic, Toni Decean.



Membrii Comunităţii Declic au susţinut financiar întregul demers, achitând onorariile avocaţilor şi costurile judiciare.

Oricare ar fi decizia Tribunalului Militar București, ea poate fi atacată pe rolul Curții Militare de Apel.







Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE