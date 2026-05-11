Procesul a fost amânat pentru 14 mai

Judecătorii Tribunalului Militar Bucureşti au amânat judecarea cauzei pentru joi, 14 mai, şi au pus în vedere inculpaţilor să se prezinte în faţa magistraţilor pentru a fi audiaţi.

„Amână judecarea cauzei şi constată că următorul termen de judecată este stabilit la data de 14 mai 2026, ora 10:00, sala 1, complet CPF5, pentru când pune în vedere inculpaţilor să se prezinte în vederea audierii”, se arată în soluţia pe scurt a Tribunalului Militar Bucureşti.

De asemenea, Tribunalul Militar București a decis joi, 9 aprilie 2026, să limiteze audierea martorilor în dosarul 10 august, pentru a accelera procesul înaintea termenului de prescripție din octombrie 2026. Reaudierea unor martori importanți, precum Gabriela Firea și Liviu Dragnea, a fost respinsă.

Declic acuză tergiversarea procesului

Laurenţiu Cazan, fost adjunct al Jandarmeriei Capitalei, Sebastian Cucoş, fost inspector general al Jandarmeriei Române, şi Cătălin Sindile, fost prim-adjunct, sunt acuzaţi de abuz în serviciu. Cei trei au coordonat operaţiunea din Piaţa Victoriei şi au ordonat intervenţia în forţă care a dus la dispersarea violentă a zeci de mii de protestatari paşnici, potrivit unui comunicat de presă al Comunităţii Declic.

„O ţară întreagă a văzut imaginile cu bătrâni, femei şi copii gazaţi şi loviţi de jandarmii care ar fi trebuit să îi protejeze. Şefii din Jandarmerie ar putea să spună în faţa judecătorilor cine le-a cerut să acţioneze împotriva propriilor cetăţeni. Deocamdată, însă, am văzut doar tentative de tergiversare a procesului, pentru a scăpa prin prescrierea faptelor”, a declarat Cătălina Hopârteanu, coordonatoarea campaniei Declic privind dosarul 10 august.

Faptele din dosar se vor prescrie în acest an

Declic susține că aceste ultime audieri au loc într-un „context critic”, în condiţiile în care faptele din dosarul 10 August se vor prescrie în doar câteva luni, în octombrie 2026.

„Pentru a evita închiderea dosarului fără un verdict, Tribunalul Militar a admis cererea avocaţilor susţinuţi de Comunitatea Declic de a renunţa la audierea a 373 de martori rămaşi pe listă, după ce alţi peste 600 de martori au descris ce s-a întâmplat în Piaţa Victoriei, accelerând astfel procedura judiciară”, potrivit sursei citate.

„Arsenalul deosebit de periculos” folosit împotriva protestatarilor

Conform rechizitoriului şi expertizelor tehnice realizate de către experţi ai MApN, forţele de ordine au folosit împotriva manifestanţilor „un arsenal deosebit de periculos: 63 grenade de mână cu efect acustic, 489 grenade de mână cu efect iritant lacrimogen şi 316 cartuşe (calibru 38 şi 40 mm) cu efect iritant lacrimogen”, se mai arată în comunicatul Declic.

„Expertizele arată că aceste dispozitive au provocat arsuri şi răni grave din cauza schijelor, temperaturilor ridicate şi forţei impactului, sute de persoane având nevoie de îngrijiri medicale”, menţionează reprezentanţii Declic.

Dosarul a ajuns în faţa judecătorilor după ce a fost iniţial clasat. Ioan Crăciuneanu, victimă a violenţelor, a obţinut redeschiderea anchetei fiind reprezentat de sora către sa, avocata Lucia Crăciuneanu, şi de avocatul Comunităţii Declic, Toni Decean.

Membrii Comunităţii Declic au susţinut financiar întregul demers, achitând onorariile avocaţilor şi costurile judiciare.

Oricare ar fi decizia Tribunalului Militar București, ea poate fi atacată pe rolul Curții Militare de Apel.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Data la care Nicușor Dan poate începe consultările oficiale cu partidele pro-europene pentru un nou premier și când este așteptată decizia

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Breaking news! Ce-a putut să-i transmită Ilie Bolojan Liei Olguța Vasilescu! Cuvintele lui fac acum înconjurul presei și toți au rămas fără cuvinte când au auzit
Viva.ro
Breaking news! Ce-a putut să-i transmită Ilie Bolojan Liei Olguța Vasilescu! Cuvintele lui fac acum înconjurul presei și toți au rămas fără cuvinte când au auzit
Ilie Bolojan și iubita, aplaudați pe stradă, la Oradea. Gestul Ioanei, când a auzit aplauzele, a atras numai cuvinte de laudă. Avem imaginile! VIDEO
Unica.ro
Ilie Bolojan și iubita, aplaudați pe stradă, la Oradea. Gestul Ioanei, când a auzit aplauzele, a atras numai cuvinte de laudă. Avem imaginile! VIDEO
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
gsp
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
GSP.RO
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
Gigi Becali insistă: „Îl sun și îl pun antrenor la FCSB”
GSP.RO
Gigi Becali insistă: „Îl sun și îl pun antrenor la FCSB”
Parteneri
Iubirile lui Ioan Isaiu. Un celebru artist face dezvăluiri care îți rup inima: „A avut și o relație acolo, timp de doi ani, cu…”! WOW, chiar neașteptat! Dar marea lui iubire a fost soția lui, producător TV la TVR și Antena 1
Libertateapentrufemei.ro
Iubirile lui Ioan Isaiu. Un celebru artist face dezvăluiri care îți rup inima: „A avut și o relație acolo, timp de doi ani, cu…”! WOW, chiar neașteptat! Dar marea lui iubire a fost soția lui, producător TV la TVR și Antena 1
Postarea ironică a lui George Burcea chiar în ziua nunții Andreei Bălan. Ce a putut s[ posteze după ce a văzut că fetele lui îi spun „tata” lui Victor Cornea
Avantaje.ro
Postarea ironică a lui George Burcea chiar în ziua nunții Andreei Bălan. Ce a putut s[ posteze după ce a văzut că fetele lui îi spun „tata” lui Victor Cornea
Andreea Bălan, mireasă de poveste lângă Victor Cornea! „Două suflete, o singură iubire”. Imaginile pe care toată lumea le aștepta
Tvmania.ro
Andreea Bălan, mireasă de poveste lângă Victor Cornea! „Două suflete, o singură iubire”. Imaginile pe care toată lumea le aștepta

Alte știri

Părinții unui copil născut la maternitatea Polizu acuză medicii că au „lăsat bebelușul să putrezească”. Reacția spitalului
Știri România 20:54
Părinții unui copil născut la maternitatea Polizu acuză medicii că au „lăsat bebelușul să putrezească”. Reacția spitalului
Avertizare nowcasting Cod portocaliu de ploi torențiale și furtuni în România: localitățile afectate
Știri România 20:03
Avertizare nowcasting Cod portocaliu de ploi torențiale și furtuni în România: localitățile afectate
Parteneri
Soldați ruși schilodiți în războiul din Ucraina au fost puși să defileze la o paradă de Ziua Victoriei
Adevarul.ro
Soldați ruși schilodiți în războiul din Ucraina au fost puși să defileze la o paradă de Ziua Victoriei
Alegerile anticipate, tot mai des pe buzele politicienilor. Cât de realist este acest scenariu? „AUR ar avea de câștigat”
Fanatik.ro
Alegerile anticipate, tot mai des pe buzele politicienilor. Cât de realist este acest scenariu? „AUR ar avea de câștigat”
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut
Viva.ro
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut

Monden

Prietenia care s-a legat pe platourile de filmare de la PRO TV: „Asta e foarte important”
Exclusiv
Stiri Mondene 18:13
Prietenia care s-a legat pe platourile de filmare de la PRO TV: „Asta e foarte important”
„Ziua Dorului”, inițiată de Cornel Ilie de la Vunk, ar putea fi recunoscută oficial în România: „Sărbătoare națională”
Stiri Mondene 17:22
„Ziua Dorului”, inițiată de Cornel Ilie de la Vunk, ar putea fi recunoscută oficial în România: „Sărbătoare națională”
Parteneri
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
TVMania.ro
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
Femei, plecate cu traume de la "terapeutul" Dragoş Argeșanu. "Mi-a spus să-mi măsoare şarpele Kundalini"
ObservatorNews.ro
Femei, plecate cu traume de la "terapeutul" Dragoş Argeșanu. "Mi-a spus să-mi măsoare şarpele Kundalini"
Gata! Ilie Bolojan, gest care a aprins internetul, în plin haos politic! Reacțiile oamenilor au izbucnit instant, imaginile sunt peste tot acum
Libertateapentrufemei.ro
Gata! Ilie Bolojan, gest care a aprins internetul, în plin haos politic! Reacțiile oamenilor au izbucnit instant, imaginile sunt peste tot acum
Parteneri
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
GSP.ro
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
Gestul echipei României a SCANDALIZAT Japonia: „De ce au făcut asta? E spațiu sacru!”
GSP.ro
Gestul echipei României a SCANDALIZAT Japonia: „De ce au făcut asta? E spațiu sacru!”
Parteneri
Prețurile alimentelor cresc pentru a treia lună consecutiv. Cât e diferența
Mediafax.ro
Prețurile alimentelor cresc pentru a treia lună consecutiv. Cât e diferența
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Wowbiz.ro
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Wowbiz.ro
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Cum arată vremea în România după răcirea din această săptămână – anunțul care schimbă totul
Mediafax.ro
Cum arată vremea în România după răcirea din această săptămână – anunțul care schimbă totul
VIDEO A apărut filmarea în care un pieton e lovit în plin de avion, pe aeroportul din Denver, în timp ce decola
KanalD.ro
VIDEO A apărut filmarea în care un pieton e lovit în plin de avion, pe aeroportul din Denver, în timp ce decola

Politic

„PNL, USR și PSD s-au legat fiecare de câte un stâlp”: Kelemen Hunor a spus ce vrea UDMR și cum poate trece România prin criza politică
Politică 21:12
„PNL, USR și PSD s-au legat fiecare de câte un stâlp”: Kelemen Hunor a spus ce vrea UDMR și cum poate trece România prin criza politică
Criza politică din România din 2026. Data la care pot începe negocierile, AUR amenință că îl suspendă pe Nicușor Dan
LiveText
Politică 20:39
Criza politică din România din 2026. Data la care pot începe negocierile, AUR amenință că îl suspendă pe Nicușor Dan
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
Cauzele sezonului dezastruos de la FCSB! Dezvăluiri din interior: „Marea problemă a fost în vară!” Revoluţie în lot: „Se vor schimba jucători şi asta e bine”. Exclusiv
Fanatik.ro
Cauzele sezonului dezastruos de la FCSB! Dezvăluiri din interior: „Marea problemă a fost în vară!” Revoluţie în lot: „Se vor schimba jucători şi asta e bine”. Exclusiv
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea