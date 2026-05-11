„Să fii aplaudat la scenă deschisă când ieși dintr-un restaurant după ce ai fost demis printr-o moțiune de cenzură mai rar. Respect, Ilie Bolojan!”, a scris pe Facebook Dacian Meza, cel care a realizat înregistrarea video. În imagini, premierul interimar poate fi văzut ieșind din restaurantul „Corsarul”, situat în interiorul Cetății Oradea, ținându-și partenera de mână, în timp ce în jur se aud aplauze. Bolojan răspunde scurt cu o înclinare a capului și își continuă drumul zâmbind, alături de parteneră. În fundal, un agent SPP poate fi zărit discret.

Dacian Meza, prezent la fața locului cu un stand de mașinuțe în cadrul evenimentului, a declarat pentru BIHOREANUL că aplauzele s-au auzit atât la sosirea, cât și la plecarea premierului din restaurant. „Când a venit spre restaurant, n-am apucat să filmez, pentru că am rămas blocat. Nu-mi venea să cred. A fost aplaudat de oamenii veniți la festivalul comunității maghiare”, a mărturisit acesta. Meza a ținut să sublinieze că aplauzele nu au avut legătură cu vreun spectacol desfășurat în zonă.

Această reacție a publicului vine în contextul unei săptămâni dificile pentru politician, după ce Guvernul condus de el a fost demis printr-o moțiune de cenzură pe 5 mai 2026. „Eu am vrut să filmez ca să se vadă reacția din Oradea, să se vadă cum e apreciat omul”, a explicat Dacian Meza.

În înregistrare apare și un jandarm care îl salută pe Ilie Bolojan, însă, conform martorului, prezența forțelor de ordine în Cetatea Oradea a fost legată strict de asigurarea ordinii publice în cadrul evenimentului Majális. „Jandarmii erau prezenți pentru festival, nicidecum pentru el”, a precizat Meza.

Festum Varadinum Majális, ajuns la cea de-a 34-a ediție, s-a desfășurat în acest weekend sub mottoul „Punct comun”, fiind un prilej de celebrare a tradițiilor și culturii maghiare. Se pare că vizita lui Ilie Bolojan la acest eveniment a fost de scurtă durată, întrucât sâmbătă acesta a fost deja prezent în județul Mureș, unde a inspectat lucrările de la Institutul Inimii și termocentrala din Iernut.

