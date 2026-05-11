Argeșanu s-a declarat un „mareșal în armă psihică”

Argeșanu nu își bazează autoritatea pe studii sau certificări pământești, ci pe o conexiune pretins directă cu absolutul. El susține că este în contact permanent cu Dumnezeu și că primește instrucțiuni de la Arhangheli.

Cine este Dragoș Argeșanu, bărbatul acuzat de abuzuri sexuale în serie în timpul ședințelor de terapie
foto: Facebook Allchimia

Pentru a-și justifica acțiunile sau intuițiile, el invocă prezența unui „înger cu șase aripi” care i-ar conferi o „genialitate” supranaturală. Această poziționare îl plasează deasupra oricărei critici umane: dacă îl contești pe el, îi contești pe mesagerii divini.

Sursa principală a puterii sale asupra victimelor este frica viscerală. În comunitatea ezoterică, s-a propagat ideea că Argeșanu posedă abilități oculte periculoase. Femeile se tem că acesta le poate „fura energia” sau că le poate face „magie neagră”. Chiar și după ce este demascat ca abuzator, imaginea de „maestru” atotputernic persistă, făcându-le pe victime să creadă că pedeapsa lui le poate ajunge oriunde.

Încă din 2004, Argeșanu a început să-și construiască un profil de agresor mistic, afirmând în cărțile sale că: a învățat „cum ar putea ucide un om” aflat la mii de kilometri distanță doar prin puterea gândului.

Se autointitula „mareșal în armă psihică”, susținând că poate provoca boli, dezastre naturale sau că poate distruge sisteme informatice. În același timp susținea că are capacitatea de a accesa subconștientul oamenilor și de a comunica telepatic, eliminând astfel orice barieră de intimitate sau siguranță a victimelor.

Cea mai brutală metodă de reducere la tăcere a criticilor este amenințarea cu transferul de suferință. El pretinde că oricine îl contestă va prelua „automat” toate bolile și „karma” negativă a pacienților săi. Mai mult, el extinde această amenințare și asupra celor dragi, susținând că „atacul energetic” se va întoarce inclusiv „împotriva familiei” celor care i se opun.

Acest amestec de „divinitate” auto-proclamată și amenințări cu moartea sau boala prin mijloace paranormale creează o închisoare psihologică pentru victime. Ele ajung să creadă că tăcerea este singura lor metodă de protecție împotriva unui om care susține că deține controlul asupra vieții și al morții.

Cum se manifestă tehnica de manipulare folosită de Argeșanu

Potrivit mărturiilor culese de Snoop, Argeșanu folosea o tehnică repetitivă de manipulare. Acesta începea prin etichetarea negativă a clientelor, pentru ca mai apoi să le spună că sunt „îngeri întrupați”, pretinzând că le poate ajuta să-și rezolve traumele. În timpul ședințelor, mai multe femei au relatat că „maestrul Reiki” le-a atins în mod nepotrivit, inclusiv în zonele intime, sub pretextul eliberării de „blocaje energetice”.

Ema, una dintre victime, a povestit despre experiența traumatizantă trăită în 2022: „Nu înțelegeam (…) ce fel de terapie este”, a mărturisit ea. Recomandat ca fiind „cel mai bun terapeut”, Argeșanu a atins-o neadecvat sub pretextul „măsurării șarpelui Kundalini”.

Așa-zisa „terapie” și efectele asupra victimelor

În ciuda acuzațiilor grave, Argeșanu continuă să se prezinte ca medic, parapsiholog și „maestru Reiki”. Deși a absolvit Medicina, nu are drept de practică. „Eu nu practic medicina”, a declarat el, adăugând totodată că „chiar dacă nu mai lucrez în domeniul medical de 20 de ani, sunt medic”.

Argeșanu și-a construit o imagine de lider spiritual descris drept „genial” și „foarte special” în diverse podcasturi. Totuși, instituțiile medicale cu care a colaborat tangențial au declarat ulterior că nu susțin practici nevalidate științific.

Victimele erau întâmpinate într-un cadru cu icoane și cristale, unde „maestrul” le diagnostica cu „blocaje sexuale” sau „lipsă de suflet”.

„Când etichetările vin de la o persoană investită cu autoritate, efectul poate fi devastator”, a explicat psiholoaga Silvia Ciubotaru (Guță), subliniind că tacticile duc la vulnerabilitate extremă.

Multe femei se tem să vorbească public de frica unor posibile „atacuri energetice” pe care Argeșanu le-ar putea exercita. Psiholoaga Carmen Nițescu Grigoraș a lansat în 2025 un apel public, primind numeroase mesaje despre comportamentul acestuia.

Argeșanu a transformat vulnerabilitatea în profit. În cărțile sale, acesta recunoaște nonșalant: „Mamele copiilor mei mi-au fost paciente, cursante”.

În noiembrie 2025, o jurnalistă sub acoperire a documentat o sesiune în care acesta a folosit incantații proprii și a criticat-o pentru presupuse blocaje. Deși acuzațiile se înmulțesc, Argeșanu se apără: „Sunt căutat pentru că și-au rezolvat din probleme”.

„Am voie să mă culc doar cu îngeri întrupați” – cum arată tiparul abuzului

Aceasta este declarația șocantă pe care Argeșanu i-ar fi făcut-o psiholoagei Carmen Nițescu în 2013, înainte de a încerca un gest de hărțuire. Nițescu povestește: „M-am ridicat în picioare, el a venit în spatele meu, s-a lipit de mine (…) S-a enervat când l-am întrerupt”.

În seminariile sale, el promovează idei sexiste, afirmând că femeile sunt „programate să fie inferioare bărbatului” și că cele care fac sex fără plăcere sunt „niște târfe cu certificat de căsătorie”.

Otilia (victimă):„Îmi spunea că am nevoie de bărbați demonici care să mă umilească, să mă bată… M-a șocat”.

Argeșanu susținea că „la femei, energia sexuală este conectată la energia sânilor”, justificând astfel atingerile. Andra, una dintre victime, povestește cum a decurs una dintre sesiuni: „A încercat să-și bage mâna sub fustă. Când l-am întrebat ce face, mi-a spus că vrea să vadă până unde merg”.

Victimele spun că s-au simțit „pângărite”, „vânate” sau „dezgustate”. În replică, Argeșanu a afirmat: „Nu mi-am dat seama dacă le-am făcut rău. Nu mi s-a plâns niciuna”.

În ciuda faptului că fizicienii precum Cristian Presură afirmă categoric că „omul nu poate fi o antenă”, aproape 43% dintre români cred în influența energiilor.

Un studiu INSCOP, de anul trecut, arată că 3 din 4 români cred în noroc, vrăjitoare, spirite, fantome ori sunt convinși că data nașterii poate prezice evenimentele din viața reală.

Pe acest fond, Argeșanu și-a construit imperiul. Contactat pentru un drept la replică în aprilie 2026, acesta a refuzat comentariile, declarând scurt: „Deocamdată am o conștiință cât se poate de curată”.

