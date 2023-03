Divahair Tunsoarea „fluture” ia cu asalt trendurile anul acesta! Este de departe cea mai hot și simplu de aranjat coafură a momentului Divahair ,

Toate femeile își doresc să se simtă frumoase, dar fără să adopte un look prea încărcat. Multe dintre ele se feresc de coafurile sofisticate și greu de purtat, așa că, în general, nu știu ce să aleagă din trendurile în materie de frumusețe. Dar anul acesta, povara a fost îndepărtată de pe umerii lor, căci se poartă ceva cât se poate de simplu și natural – tunsoarea „fluture”.Anul 2023 a început cu un nou trend pe TikTok, după ce tot mai multe femei au început să accepte provocarea și să facă o schimbare legată de aspectul părului lor. Aproape toate doamnele și domnișoarele care se tund așa, încarcă imagini cu ele pe rețelele sociale și folosesc hashtag-ul #butterflyhaircut. Potrivit We Heart This, acesta a fost accesat de aproape 400 de milioane de ori pe această platformă, semn că utilizatorii au dorit să vadă cât mai multe poze și videoclipuri din această serie.