Ciucu a anunțat că șoferii, vatmanii și muncitorii STB nu vor fi afectați de planul de reorganizare

Între 700 și 800 de angajați ai STB ar putea fi disponibilizați în perioada următoare, conform unui plan discutat în CGMB, relatează tvrinfo.ro. Decizia a stârnit îngrijorări în rândul sindicatelor și experților, care avertizează asupra riscului unui val de procese, dacă selecția nu va fi transparentă și conformă legii.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că șoferii, vatmanii și muncitorii STB nu vor fi afectați de aceste măsuri. „Va urma un proces de reorganizare care nu se va atinge de șoferi, de vatmani și de muncitori. Asta este ce mi-a comunicat și am agreat cu STB“, a declarat edilul.

În prezent, STB are aproximativ 9.700 de angajați, dintre care doar 4.350 sunt șoferi și vatmani, restul fiind personal TESA. Pentru a acoperi costurile generate de concedieri, Consiliul General a alocat 32 de milioane de lei pentru plata salariilor compensatorii.

Potrivit legislației, angajații disponibilizați ar trebui să primească 12 salarii compensatorii, însă Contractul Colectiv de Muncă prevede până la 20 de salarii medii brute. Totuși, suma alocată ar ajunge doar pentru patru salarii compensatorii, având în vedere că salariul mediu brut la STB este de 9.800 de lei.

Sindicatele avertizează că urmează un val de procese

Sindicatele din cadrul STB solicită o procedură clară și incluzivă pentru selecția angajaților care vor fi concediați. „Se încearcă nu corectitudinea și valoarea omului să primeze, ci relațiile pe care le au oamenii. Introducerea sindicatului în metoda de desemnare a compartimentelor și a oamenilor din aceste compartimente care ar trebui să plece trebuie să fie clar făcută cu consultarea sindicatelor“, au transmis reprezentanții acestora.

Experții în administrație publică sunt sceptici în ceea ce privește modul în care s-a ajuns la numărul de 800 de disponibilizări. Dragoș Dincă, profesor universitar la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), susține că nu există o analiză clară care să justifice această cifră.

„De ce 800 și nu 1.500 sau 200? Nu cred că cineva a făcut o analiză serioasă pentru a ajunge la acest număr de 800. Pe termen scurt, probabil se va rezolva o problemă, se vor face niște economii. Pe termen mediu și lung, cheltuielile vor crește din cauza proceselor intentate de angajați“, a explicat acesta.

Pe lângă disponibilizări, planul de redresare al STB include și o reducere cu minimum 30% a funcțiilor de conducere și cu 50% a numărului de directori. În prezent, compania consumă aproape jumătate din cele 2,57 miliarde de lei alocate de Primăria Capitalei pentru subvenții, însă se confruntă cu dificultăți financiare majore și funcționează aproape de limita sustenabilității.

Angajații Societății de Transport București (STB) revin de luni, 18 mai 2026, la un program săptămânal de cinci zile lucrătoare, după ce măsura reducerii timpului de lucru la patru zile a fost suspendată.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat, recent, într-o conferință de presă, că Societatea de Transport București (STB) este „extrem de ineficientă” și a cerut reducerea cheltuielilor și a costurilor. Edilul susține că, în lipsa unor măsuri interne de eficientizare, compania ar putea ajunge în insolvență.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Viva.ro
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Momentul care a stârnit hohote de râs. Ce a răspuns Antim, băiețelul lui Nicușor Dan, când a fost întrebat dacă ar vrea să zboare cu un avion de luptă
Unica.ro
Momentul care a stârnit hohote de râs. Ce a răspuns Antim, băiețelul lui Nicușor Dan, când a fost întrebat dacă ar vrea să zboare cu un avion de luptă
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
Elle.ro
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
gsp
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.RO
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
Recunoaște că l-a înșelat pe fostul internațional român: „Am rupt cluburile, urcat pe mese, băute, tot tacâmul”
GSP.RO
Recunoaște că l-a înșelat pe fostul internațional român: „Am rupt cluburile, urcat pe mese, băute, tot tacâmul”
Parteneri
WOW, felicitări! Diana Buzoianu a împlinit 32 de ani, iar recent a vorbit și despre iubitul ei! A fost cu el la emisiune și uite cât de îndrăgostită în privește! “E prietenul meu de 11-12 ani”. Cine este bărbatul pe care îl iubește din studenție
Libertateapentrufemei.ro
WOW, felicitări! Diana Buzoianu a împlinit 32 de ani, iar recent a vorbit și despre iubitul ei! A fost cu el la emisiune și uite cât de îndrăgostită în privește! “E prietenul meu de 11-12 ani”. Cine este bărbatul pe care îl iubește din studenție
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Avantaje.ro
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
E de nerecunoscut! Cum arăta Gina Pistol înainte de operațiile estetice
Tvmania.ro
E de nerecunoscut! Cum arăta Gina Pistol înainte de operațiile estetice

Alte știri

Salariul managerilor din procuratură a sărit de 25.000 de lei și urmează noi majorări de indemnizații
Știri România 09:01
Salariul managerilor din procuratură a sărit de 25.000 de lei și urmează noi majorări de indemnizații
Motorina s-a ieftinit luni, 18 mai 2026. Cât costă un litru de carburant în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța
Știri România 07:52
Motorina s-a ieftinit luni, 18 mai 2026. Cât costă un litru de carburant în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța
Parteneri
„Autostrada cu tuneluri”, la doi ani de la startul lucrărilor. Ce a mai rămas de construit din tronsonul Margina - Holdea
Adevarul.ro
„Autostrada cu tuneluri”, la doi ani de la startul lucrărilor. Ce a mai rămas de construit din tronsonul Margina - Holdea
Cine a luat titlul, Mirel Rădoi sau Filipe Coelho? Verdictul lui Sorin Cârțu: „Despre ce vorbim!?”
Fanatik.ro
Cine a luat titlul, Mirel Rădoi sau Filipe Coelho? Verdictul lui Sorin Cârțu: „Despre ce vorbim!?”
Parteneri
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Elle.ro
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Soția lui Miodrag Belodedici, Cornelia, a publicat fotografia de la prima întâlnire cu fostul mare fotbalist: „Uneori viața desparte, rătăcește, pune distanțe, tăceri și ani între oameni”
Stiri Mondene 11:25
Soția lui Miodrag Belodedici, Cornelia, a publicat fotografia de la prima întâlnire cu fostul mare fotbalist: „Uneori viața desparte, rătăcește, pune distanțe, tăceri și ani între oameni”
Cum a apărut Dani Oțil la parada motocicliștilor, în Capitală. Prezentatorul TV s-a filmat în ploaie și le-a arătat imaginile fanilor
Stiri Mondene 10:52
Cum a apărut Dani Oțil la parada motocicliștilor, în Capitală. Prezentatorul TV s-a filmat în ploaie și le-a arătat imaginile fanilor
Parteneri
Sunt de nerecunoscut! Cum arătau cele mai dorite dive din România înainte de bisturiu
TVMania.ro
Sunt de nerecunoscut! Cum arătau cele mai dorite dive din România înainte de bisturiu
Momentul când două avioane de vânătoare se ciocnesc în zbor la un show aviatic în Idaho
ObservatorNews.ro
Momentul când două avioane de vânătoare se ciocnesc în zbor la un show aviatic în Idaho
DA DA, vine bebe!!! Știrea momentului în showbiz-ul din România! Cea mai bună veste despre cel mai iubit, talentat și adorat bărbat român! Stai să vezi cine e, de fapt, mama copilului!
Libertateapentrufemei.ro
DA DA, vine bebe!!! Știrea momentului în showbiz-ul din România! Cea mai bună veste despre cel mai iubit, talentat și adorat bărbat român! Stai să vezi cine e, de fapt, mama copilului!
Parteneri
Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
GSP.ro
Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
GSP.ro
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
Parteneri
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată lista juriului
Mediafax.ro
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată lista juriului
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Cum a reușit, de fapt, să supraviețuiască Alexandru două nopți în pădure. Tatăl micuțului dezvăluie detalii cutremurătoare
Wowbiz.ro
Cum a reușit, de fapt, să supraviețuiască Alexandru două nopți în pădure. Tatăl micuțului dezvăluie detalii cutremurătoare
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Apar detalii neașteptate în crima din Bihor. Avocatul familiei fetei ucise vorbește despre posibila implicare a altor persoane: „Nu o să spun cu nume și prenume”
Wowbiz.ro
Apar detalii neașteptate în crima din Bihor. Avocatul familiei fetei ucise vorbește despre posibila implicare a altor persoane: „Nu o să spun cu nume și prenume”
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar 3 puncte României
Mediafax.ro
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar 3 puncte României
Fiul unui viceprimar și-a pierdut viața la 19 ani, după ce a căzut cu motocicleta într-o prăpastie din Munții Bârgăului
KanalD.ro
Fiul unui viceprimar și-a pierdut viața la 19 ani, după ce a căzut cu motocicleta într-o prăpastie din Munții Bârgăului

Politic

George Simion s-a lăudat cât de bine stă AUR în sondaje, după demiterea Guvernului Bolojan. Cum vrea să „scoată România din criză”
Politică 11:27
George Simion s-a lăudat cât de bine stă AUR în sondaje, după demiterea Guvernului Bolojan. Cum vrea să „scoată România din criză”
Consultări la Cotroceni pentru formarea noului Guvern. Nicușor Dan discută acum cu reprezentanții PNL
LiveText
Politică 11:11
Consultări la Cotroceni pentru formarea noului Guvern. Nicușor Dan discută acum cu reprezentanții PNL
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
Povestea emoționantă a căpitanului Nicușor Bancu! De la drama pierderii tatălui la câștigarea titlului cu Universitatea Craiova: ”Acum mă vede de sus”
Fanatik.ro
Povestea emoționantă a căpitanului Nicușor Bancu! De la drama pierderii tatălui la câștigarea titlului cu Universitatea Craiova: ”Acum mă vede de sus”
Băutura, mai periculoasă decât se credea: zeci de boli nu ar exista fără consumul de alcool. Cum își poate reveni organismul
Spotmedia.ro
Băutura, mai periculoasă decât se credea: zeci de boli nu ar exista fără consumul de alcool. Cum își poate reveni organismul