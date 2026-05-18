Ciucu a anunțat că șoferii, vatmanii și muncitorii STB nu vor fi afectați de planul de reorganizare

Între 700 și 800 de angajați ai STB ar putea fi disponibilizați în perioada următoare, conform unui plan discutat în CGMB, relatează tvrinfo.ro. Decizia a stârnit îngrijorări în rândul sindicatelor și experților, care avertizează asupra riscului unui val de procese, dacă selecția nu va fi transparentă și conformă legii.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că șoferii, vatmanii și muncitorii STB nu vor fi afectați de aceste măsuri. „Va urma un proces de reorganizare care nu se va atinge de șoferi, de vatmani și de muncitori. Asta este ce mi-a comunicat și am agreat cu STB“, a declarat edilul.

În prezent, STB are aproximativ 9.700 de angajați, dintre care doar 4.350 sunt șoferi și vatmani, restul fiind personal TESA. Pentru a acoperi costurile generate de concedieri, Consiliul General a alocat 32 de milioane de lei pentru plata salariilor compensatorii.

Potrivit legislației, angajații disponibilizați ar trebui să primească 12 salarii compensatorii, însă Contractul Colectiv de Muncă prevede până la 20 de salarii medii brute. Totuși, suma alocată ar ajunge doar pentru patru salarii compensatorii, având în vedere că salariul mediu brut la STB este de 9.800 de lei.

Sindicatele avertizează că urmează un val de procese

Sindicatele din cadrul STB solicită o procedură clară și incluzivă pentru selecția angajaților care vor fi concediați. „Se încearcă nu corectitudinea și valoarea omului să primeze, ci relațiile pe care le au oamenii. Introducerea sindicatului în metoda de desemnare a compartimentelor și a oamenilor din aceste compartimente care ar trebui să plece trebuie să fie clar făcută cu consultarea sindicatelor“, au transmis reprezentanții acestora.

Experții în administrație publică sunt sceptici în ceea ce privește modul în care s-a ajuns la numărul de 800 de disponibilizări. Dragoș Dincă, profesor universitar la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), susține că nu există o analiză clară care să justifice această cifră.

„De ce 800 și nu 1.500 sau 200? Nu cred că cineva a făcut o analiză serioasă pentru a ajunge la acest număr de 800. Pe termen scurt, probabil se va rezolva o problemă, se vor face niște economii. Pe termen mediu și lung, cheltuielile vor crește din cauza proceselor intentate de angajați“, a explicat acesta.

Pe lângă disponibilizări, planul de redresare al STB include și o reducere cu minimum 30% a funcțiilor de conducere și cu 50% a numărului de directori. În prezent, compania consumă aproape jumătate din cele 2,57 miliarde de lei alocate de Primăria Capitalei pentru subvenții, însă se confruntă cu dificultăți financiare majore și funcționează aproape de limita sustenabilității.

Angajații Societății de Transport București (STB) revin de luni, 18 mai 2026, la un program săptămânal de cinci zile lucrătoare, după ce măsura reducerii timpului de lucru la patru zile a fost suspendată.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat, recent, într-o conferință de presă, că Societatea de Transport București (STB) este „extrem de ineficientă” și a cerut reducerea cheltuielilor și a costurilor. Edilul susține că, în lipsa unor măsuri interne de eficientizare, compania ar putea ajunge în insolvență.

