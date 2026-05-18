„Un ghiveci USL 3, pe modelul stabilității propuse zece ani de Iohannis”

Cosmin Pașca, editorialist Ziarul de Iași, a susținut că cel mai probabil scenariu presupune o coaliție de guvernare în jurul PSD, cu susținere parlamentară asumată sau cu membri în guvern a unor „trădători” din PNL, posibil și USR.

„Un ghiveci USL 3, pe modelul stabilității propuse zece ani de Iohannis. Scenariul unui guvern tehnocrat e posibil, dar ar însemna în fapt același lucru. «Tehnocrații» vor trebui să primească «binecuvântarea» PSD, deci vor interpreta tot o partitură antireformistă, departe de așteptările electoratului câștigat în ultimele luni de Ilie Bolojan”, a completat acesta.

În schimb, Pașca consideră că cel mai improbabil scenariu ar fi ca Nicușor Dan să se transforme, „peste noapte și aproape de nicăieri”, într-un președinte „jucător” și să forțeze PSD, ori o zonă din PSD nemulțumită de Sorin Grindeanu, să susțină un guvern în jurul lui Bolojan, sau în jurul unui premier reformist, asumat public de liderii PNL și USR.

În opinia acestuia, președintele nu are astăzi un plan clar conturat privind pașii pe care îi va urma după consultări. „Cel puțin înainte de prima rundă de negocieri, olimpicul Nicușor Dan are în față o ecuație imposibil de rezolvat fără ca «profesorii», în speță partidele, să se îndure de el și să-i șteargă o «necunoscută»”, a comentat Pașca.

Editorialistul vede posibilă și o formulă de compromis, însă consideră că președintele mizează pe acceptarea de către partide a principiilor anunțate public (o majoritate parlamentară prooccidentală, excluderea AUR de la guvernare și asumarea în scris a unui protocol politic) astfel încât negocierile să ducă la suficiente concesii pentru conturarea unei asemenea variante.

„Or, dacă urmărim discursul public, e puțin probabil să vedem vreo concesie din partea PNL și USR în privința susținerii lui Ilie Bolojan. Actualul premier a devenit o locomotivă electorală pentru cele două partide și cine îl va trăda la negocierile de la Cotroceni se va prăbuși în sondaje”, a adăugat Cosmin Pașca.

În măsura în care consultările se vor prelungi, după o eventuală respingere de către Parlament a primei nominalizări, Pașca a subliniat că președintele își va întări poziția în cadrul discuțiilor cu partidele. El a exclus ideea anticipatelor.

„Nu cred că aleșii de la PSD, UDMR, SOS, POT și toate resturile desprinse din partidele «suveraniste» își doresc alegeri anticipate. În special poziția PSD va deveni mai flexibilă la Cotroceni și Nicușor Dan i-ar putea convinge să-și asume susținerea – din guvern sau din opoziție – a unor măsuri de reformă nepopulare pentru clientela de partid. E discutabil dacă Nicușor Dan își va folosi acest as din mânecă în relația cu PSD. Până acum, de dragul stabilității, s-a purtat cu mănuși cu «elefantul din cameră»”, a mai spus Cosmin Pașca.

Un aspect observat de acesta este că prima rundă a negocierilor începe pe 18 mai, la exact un an de la victoria lui Nicușor Dan în turul doi al alegerilor prezidențiale.

„Luna de miere s-a încheiat rapid pentru președinte, dar dacă va «rezolva» criza politică în favoarea PSD sau a unui status-quo politic pe model Iohannis, cel mai probabil Nicușor Dan va semna oficial certificatul de divorț de propriul electorat. E cumva ultima șansă pentru el să demonstreze că înțelege așteptările celor care l-au trimis la Cotroceni”, a conchis editorialistul.

„Va fi un guvern născut din constrângeri, nu din entuziasm politic”

În opinia sociologului Romeo Asiminei, cel mai probabil deznodământ al consultărilor va fi „un guvern de compromis, susținut de o majoritate proeuropeană”. Un astfel de executiv ar urma să guverneze mai degrabă pragmatic și mai puțin ideologic. „Va fi, probabil, un guvern născut din constrângeri, nu din entuziasm politic”, a declarat Asiminei, director al Departamentului de sociologie din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

El a subliniat că o formulă guvernamentală care ar include partide extremiste ar fi nu doar indezirabilă, ci și riscantă pentru stabilitatea democratică și credibilitatea externă a României. „Prezența lor la consultări este parte a procedurii politice, dar nu ar trebui confundată cu legitimitatea de a intra la guvernare”, a completat sociologul.

În aceste condiții, Asiminei spune că cel mai plauzibil scenariu constă în conturarea unei majorități pro-europene, construită în jurul partidelor care pot asigura voturile de învestitură și o minimă predictibilitate parlamentară.

„Nu putem exclude varianta unui premier politic, dar nici pe cea a unui premier de compromis, cu profil tehnic sau instituțional, susținut de o majoritate proeuropeană. Importantă va fi nu doar persoana premierului, ci și acordul politic: buget, reforme administrative, absorbția fondurilor europene, relația cu UE și NATO și evitarea derapajelor populiste și extremiste”, a adăugat acesta.

Despre alegeri anticipate, sociologul a spus că acest scenariu este mai degrabă unul teoretic decât probabil, având în vedere procedura constituțională dificilă, costurile politice mari, lipsa unui precedent și, mai ales, acceptarea de către partide a riscului de a pierde controlul asupra agendei.

„Într-un moment de ascensiune a partidelor extremiste, de presiune economică internă, de tensiuni și conflicte internaționale, dar și de vulnerabilitate geopolitică, actorii politici vor prefera, cel mai probabil, o formulă de guvernare negociată, chiar relativ satisfăcătoare, în locul unei prelungiri a crizei”, a conchis Romeo Asiminei.

„PNL este jolly-jokerul – cel care are toate cărțile”

Proiecția politică a jurnalistului Dan Radu este cu un PNL în opoziție până la alegerile din 2028 și un guvern minoritar PSD-UDMR-minorități, susținut punctual de PNL și USR. „PNL este acum jolly-jokerul – cel care are toate cărțile. La acest moment, pare destul de decis să nu părăsească poziția adoptată recent în forurile statutare de a intra în opoziție. Timp prețios de refacere, repoziționare, restructurare, remodelare ideologică, pentru a fi «în formă maximă» la alegerile din 2028”, a comentat cofondatorul Mișcării pentru Dezvoltarea Moldovei.

El a precizat că este greu de identificat o situație favorabilă PNL pentru a rămâne la guvernare. „În guvern minoritar – exclus, în alianță cu PSD pe formula anterioară – exclus. Sprijinire de proiecte ale unui guvern minoritar, fără AUR, ar putea reprezenta o soluție. Ar știrbi din potențialul de partid de opoziție full-time, dar ar permite controlul inițiativelor guvernamentale”, a subliniat jurnalistul.

Dan Radu s-a arătat convins de faptul că finalul negocierilor va avea următoarea formulă: un posibil prim-ministru tehnocrat, dar nu obligatoriu – iar PSD cu UDMR și minoritățile naționale să formeze un guvern minoritar, cu sprijin parlamentar pe proiecte precise din partea PNL și USR.

Potrivit programului anunțat de Administrația Prezidențială, primii care vor ajunge astăzi la Palatul Cotroceni sunt liderii PSD, urmați de cei ai AUR, PNL, USR, UDMR, grupului minorităților, SOS și POT. Consultările se vor întinde până după ora 16:00, șeful statului solicitând partidelor să vină la negocieri cu o formulă de majoritate capabilă să asigure susținerea viitorului executiv în Parlament.

