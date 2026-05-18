Acum 34 minute
Delegația PNL a ajuns la Palatul Cotroceni pentru consultările cu Nicușor Dan
Acum 2 ore
Delegația AUR a ajuns la Cotroceni
Acum 2 ore
Sorin Grindeanu: „Nu mai putem guverna cu Bolojan"
Acum 2 ore
Nicușor Dan a ajuns la consultările cu PSD
Acum 3 ore
PSD a ajuns la discuțiile cu Nicușor Dan
10.11
18-05-2026

George Simion: „AUR a cerut mandat pentru formarea noii guvernări”

George Simion a declarat, după consultările de la Cotroceni, că AUR a cerut mandat pentru formarea noului guvern și a prezentat „planul AUR pentru scoaterea României din criză”.

„Suntem al doilea partid politic ca pondere în Parlament și, de departe, primul partid în simpatiile românilor. Astăzi am cerut mandat pentru formarea noii guvernări”, a spus George Simion.

Liderul AUR a mai spus că partidul este dispus să discute „cu oricine este direct implicat” despre soluții pentru ieșirea din criză.

„Nu noi am fost la guvernare, nu noi am anulat alegerile. Pe umerii noștri atârnă o responsabilitate grea. Este timpul să lăsăm la o parte divergențele și să fim parte a soluțiilor”, a declarat Simion.

11:00 - Acum 34 minute
18-05-2026

Delegația PNL a ajuns la Palatul Cotroceni pentru consultările cu Nicușor Dan

Delegația PNL a ajuns la Palatul Cotroceni, unde va participa la consultările convocate de președintele Nicușor Dan.

Din delegația liberală fac parte Ilie Bolojan, președintele PNL, Dan Motreanu, secretarul general al partidului, Cătălin Predoiu, Ciprian Ciucu și Adrian Veștea, prim-vicepreședinți ai formațiunii.

Consultările de la Cotroceni au început luni dimineață, iar PNL este al treilea partid chemat la discuții, după PSD și AUR.

10:00
18-05-2026

Delegația AUR a ajuns la Cotroceni

Delegația AUR a ajuns luni la Palatul Cotroceni pentru consultările cu președintele Nicușor Dan privind desemnarea noului premier.

Din delegație fac parte George Simion, președintele AUR, Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, și Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR și președintele Consiliului Național de Conducere al partidului. Reprezentanții AUR i-au înmânat președintelui Nicușor Dan programul de guvernare al partidului.

09:42 - Acum 2 ore
18-05-2026

Sorin Grindeanu: „Nu mai putem guverna cu Bolojan”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu după consultările cu președintele Nicușor Dan, că delegația social-democrată a transmis două principii clare, că PSD nu mai poate susține un guvern condus de Ilie Bolojan și exclude o alianță în afara partidelor pro-occidentale.

„Astăzi am încheiat consultările cu preşedintele Nicuşor Dan. Partidul Social Democrat a transmis punctele de vedere pe care dumneavoastră le ştiţi şi poziţia Partidului Social Democrat pentru a înainta, pentru a găsi soluţii, pentru a avea un guvern care să aibă puteri depline și care să fie votat până la încheierea acestei sesiuni în Parlamentul României.

Soluțiile le cunoașteți, le-am anunțat. Știți mandatul pe care Partidul Social Democrat l-a primit de la membrii PSD în urma consultărilor interne? Știți, se spune, regulile în care Partidul Social Democrat dorește să ne încadrăm în găsirea unei soluții.

Toate aceste lucruri au fost transmise domnului preşedinte, astfel încât, în urma consultărilor care vor avea loc în aceste zile, să se degajeze o soluţie. Evident, principalele, să spunem, neapărat condiţii sau reguli sau principii pe care noi nu le vom încălca sunt, unul, ceea ce ne-au spus membrii, şi anume că, în urma acelei consultări interne, că nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru, şi asta nu au spus doar membrii PSD, inclusiv Parlamentul României a spus asta printr-o moţiune de cenzură votată de 281 de parlamentari.

Şi doi, excluderea unei alianţe în afara partidelor pro-occidentale. Despre asta e vorba, acestea sunt, să spunem, principiile pe care noi le-am transmis preşedintelui, astfel încât, în urma consultărilor, să se încerce să se ajungă la o soluţie. Acestea fiind zise, vă mulţumesc. E o declaraţie. Probabil că după aceste consultări, în funcţie de ce spune şi preşedintele, vom putea dezvolta posibile scenarii. Mulţumesc.”

09:04 - Acum 2 ore
18-05-2026

Nicușor Dan a ajuns la consultările cu PSD

Președintele Nicușor Dan a ajuns la Palatul Cotroceni pentru consultările cu delegația PSD, prima formațiune chemată luni la discuțiile privind desemnarea noului premier.

09:00 - Acum 3 ore
18-05-2026

PSD a ajuns la discuțiile cu Nicușor Dan

Consultările pentru desemnarea noului premier au început luni dimineață, la Palatul Cotroceni.

PSD participă la consultări cu o delegație condusă de Sorin Grindeanu, președintele partidului. Alături de el mai sunt Claudiu Manda, secretarul general al PSD, Marian Neacșu, deputat PSD, Gheorghe Șoldan, vicepreședinte PSD și președinte al Consiliului Județean Suceava, Corneliu Ștefan, prim-vicepreședinte PSD, și Marius Oprescu, prim-vicepreședinte PSD.

Încep negocierile pentru noul premier, după căderea Guvernului Bolojan

Primele discuții sunt cu PSD, de la ora 09.00, urmate de AUR, PNL, USR, UDMR, grupul minorităților naționale, S.O.S. România și Partidul Oamenilor Tineri.

Consultări la Cotroceni pentru formarea noului Guvern. Nicușor Dan discută acum cu reprezentanții PNL

Nicușor Dan a anunțat că nu va face o nominalizare luni seară și nici marți dimineață. Principala întrebare pentru partide este ce majoritate parlamentară poate susține viitorul guvern. Pentru învestirea unui nou Cabinet sunt necesare cel puțin 233 de voturi.

Criza politică a început după ce Guvernul Bolojan a fost demis pe 5 mai 2026, printr-o moțiune de cenzură votată de 281 de parlamentari. Executivul a rămas interimar, cu atribuții limitate, până la instalarea unui nou guvern.

Pe masă sunt mai multe variante: refacerea unei coaliții în jurul PSD, PNL, UDMR și minorități, un guvern minoritar sau un premier independent ori tehnocrat. Problema centrală rămâne însă formarea unei majorități stabile.

