Această decizie duce la creșterea salariilor de bază ale managerilor economici la peste 25.000 de lei lunar.

„Ordinul nr. 731/2026 al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost emis în vederea rectificării actelor administrative privind salarizarea managerilor economici ai compartimentelor economico-financiare şi administrative din cadrul parchetelor de pe lângă curţile de apel şi parchetelor de pe lângă tribunale, emise începând cu data de 12.04.2020, prin includerea în salariul de bază a două elemente salariale distincte”, a explicat Biroul de Presă al Parchetului General într-un răspuns dat publicației citate.

Potrivit aceleiași surse, majorările sunt rezultatul reconstrucției salariilor de bază și al aplicării unor creșteri succesive prevăzute de legislația din perioada 2020–2026.

În total, 58 de manageri economici vor beneficia de aceste ajustări salariale, iar „impactul bugetar lunar se ridică la 66.000 de lei brut”, mai arată Biroul de presă al Parchetului.

Măsura a generat controverse în rândul personalului din sistemul judiciar.

„Funcționarii publici au obținut pe cale judecătorească recunoașterea a două sporuri de 25% fiecare, pentru stabilitatea în funcție, care au fost puse în plată sub formă de despăgubiri și plată eșalonată. Prin acest ordin, procurorul general a introdus în bază aceste sporuri. Gândiţi-vă că li s-a majorat baza cu 50%. Și se majorează implicit sporurile pentru că acestea se calculează în procent din bază”, a explicat un magistrat.

Acesta a adăugat că există preocupări legate de sustenabilitatea financiară a acestor majorări.

„Aceste compartimente se pot oricând desființa pentru economii reale la bugetul de stat, întrucât lună de lună fac aceleaşi acte care rezultă din programe prestabilite. Managerul economic al unui PCA (parchet de pe lângă curtea de apel) câștigă aproape cât procurorul general de curte. Procurorii de la locale nici nu visează la atâta”, mai spune magistratul.

Într-o altă decizie din luna aprilie, prim-adjunctul procurorului general, Ionuț Ciprian Spiridon, a semnat un ordin care actualizează salariile procurorilor cu indicele de inflație pentru anul 2018, la care se adaugă dobânda legală penalizatoare.

