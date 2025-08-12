Când vor avea loc probele de BAC și Evaluarea Națională

Calendarele propuse pentru examenele naționale și simulările acestora au fost incluse în proiectele de ordin. Evaluarea Națională ar urma să se desfășoare între 22 și 26 iunie 2026, cu afișarea rezultatelor inițiale pe 2 iulie și a celor finale pe 9 iulie.

Pentru Bacalaureat, propunerea include începerea examenului pe 8 iunie cu evaluarea competențelor lingvistice orale. Probele scrise sunt programate între 29 iunie și 3 iulie, rezultatele inițiale urmând să fie afișate pe 7 iulie, iar cele finale pe 13 iulie.

Când vor avea loc simulările examenelor

Ministerul Educației a propus și datele pentru simulările examenelor. Simularea Evaluării Naționale ar urma să aibă loc între 16 și 18 martie, în timp ce simularea Bacalaureatului este planificată pentru perioada 23-26 martie.

Conform proiectului publicat de Ministerul Educației, probele de evaluare a competenţelor, în cadrul examenului naţional de Bacalaureat, se vor desfăşura după încheierea cursurilor anului şcolar 2025-2026 pentru clasa a XII-a.

O prevedere importantă menținută în proiect este posibilitatea vizualizării lucrărilor după afișarea rezultatelor inițiale și înainte de contestații, atât la Evaluarea Națională, cât și la Bacalaureat.

Decizia finală se ia după consultarea publică

Ministerul Educației subliniază că forma finală a documentelor va fi aprobată după analiza feedback-ului primit și în urma ședinței Comisiei de Dialog Social (CDS). Această abordare asigură o decizie informată și consensuală privind organizarea examenelor naționale.

Proiectele de ordin lansate în consultare publică vizează organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, admiterea în învățământul liceal și organizarea examenului național de Bacalaureat pentru anul 2026. Aceste documente sunt cruciale pentru planificarea și desfășurarea corectă a examenelor naționale.

Proiectele de ordine și calendarele aferente pot fi consultate aici (EN VIII & bacalaureat), respectiv aici (admitere liceu).

