După vacanța din Dubai, Alexia Eram a plecat într-o nouă vacanță timp de 10 zile, astăzi fiind ultima zi în Maldive pentru ea și iubitul ei. Vacanța lor a fost mai frumoasă decât și-au imaginat, însă au avut parte și de o situație mai puțin plăcută. Când au plecat să facă snorkeling, Alexia Eram și Mario Fresh au pierdut o cameră de filmat în ocean. Deși le-a părut rău că au pierdut camera și nu au mai putut face conținutul pe care și-l doreau, aceștia s-au simțit minunat în concediu.

Pe rețelele de socializare, Alexia Eram a încărcat mai multe fotografii cu ea în costum de baie. Fiica Andreei Esca, în vârstă de 21 de ani, arată spectaculos, însă pentru abdomenul perfect plat, ea a fost nevoită să își petreacă multe ore în sala de fitness. Iubita lui Mario Fresh merge aproape în fiecare zi la sală și are mare grijă la alimentație. În vacanță, Alexia Eram nu a mai ținut cont de dietă și s-a răsfățat cu cele mai delicioase preparate, dar și cu șampanie.

Alexia Eram: „Am rămas cu complexul acesta că sunt grasă”

Puțini știu că Alexia Eram avea un complex de când era mică, după ce niște prietene i-au spus în copilărie că este grasă. În urmă cu câteva luni, atunci când a fost invitată la podcastul lui Radu Țibulcă, fiica Andreei Esca a vorbit despre acest subiect sensibil pentru ea.

„M-a complexat chestia asta și mai plâng din cauza acestui lucru. Când eram mică niște prietene, care îmi sunt prietene și acum, pentru că atunci când sunt mici, copiii sunt sadici… s-au pus într-un cerc și cântau: «Push, push grăsime! Push, push grăsime! Alexia e grasă». Eu nu eram grasă… eram un copil normal. După aceea am rămas cu complexul acesta că sunt grasă, cu picioarele grase. (…) Am slăbit 10 kilograme anul trecut și mă simțeam foarte bine în corpul meu. După aceea aveam obsesia să nu ajung să am 5 kilograme în plus. Am chestia asta de perfecțiune, să fiu țiplă”, a mărturisit Alexia Eram în cadrul podcastului.

