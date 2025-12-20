Finala Vocea României 2025. Alessia Pop a fost aleasă cea mai bună voce și pleacă acasă cu premiul cel mare

UPDATE 20 decembrie: Alessia Pop a câștigat Vocea Romaniei 2025, sezonul 13 și marele premiu în valoare de 100.000 de euro, în finala de la Pro TV, ediția din 19 decembrie.

Alessia Pop, din echipa lui Tudor Chirilă, a câștigat trofeul și marele premiu de 100.000 de euro. Locul 4 a fost ocupat de Eva Nicolescu, din echipa Horia Brenciu și Theo Rose. Locul 3 i-a revenit Raisei Radu, care a făcut parte din echipa Irinei Rimes. Locul 2 i-a revenit Anitei, din echipa lui Smiley.

Ce se întâmplă în marea finală Vocea României 2025

Diseară, de la ora 20:30, scena Vocea României se va transforma într-un carusel de emoții, în ultima etapă a sezonului 13: marea finală LIVE care va putea fi urmărită de la 20:30, la PRO TV și pe VOYO. După un parcurs intens, cu decizii importante, competiția se încheie prin votul exclusiv al telespectatorilor, care vor decide câștigătorul trofeului.

Unul dintre momentele speciale ale serii va fi prezența artistei internaționale Patricia Kaas: „Nu îmi vine să cred că sunt aproape 30 de ani de la primul meu concert în România. Acum sunt fericită că PRO TV m-a invitat la Vocea României, în gala finală, unde mă vor vedea milioane de oameni, dar îmi doresc să vă revăd și eu la concertele mele. Poate anul viitor. Mi-e dor de România și de români.”

Pe parcursul serii, alături de cele patru concurente, vor urca pe scenă și antrenorii, și invitați speciali care au pregătit momente spectaculoase pentru cei de acasă.

Când e finala Vocea României 2025 – la ce oră începe

Anita Petruescu, din echipa Smiley, Eva Nicolescu, din echipa Theo Rose & Horia Brenciu, Raisa Radu, din echipa Irina Rimes și Alessia Pop, din echipa Tudor Chirilă, sunt concurentele pe care le revedem vineri, 19 decembrie, de la 20:30, în marea finală Vocea României, acolo unde publicul va decide câștigătorul sezonului 13, cel care va pleca acasă cu marele premiu în valoare de 100.000 de euro.

Concurenți finala Vocea României 2025, sezonul 13 

Cine este Anita Petruescu, finalistă la Vocea României 2025

Finala Vocea României 2025. Alessia Pop a fost aleasă cea mai bună voce și pleacă acasă cu premiul cel mare

Drumul Anitei Petruescu spre muzică nu a fost unul clasic. Deși a urmat inițial un profil umanist și a studiat psihologia, pasiunea pentru muzică a fost decisivă. S-a înscris la Conservator, unde s-a apropiat tot mai mult de jazz, genul care avea să-i definească stilul. În 2020, Anita s-a mutat în Olanda, unde a urmat un master în jazz și și-a construit o comunitate artistică solidă. A lucrat la proiecte internaționale și se pregătește să cânte la Jazz Ahead, unul dintre cele mai importante evenimente de profil.

Cine este Eva Nicolescu, finalistă la Vocea României 2025

Finala Vocea României 2025. Alessia Pop a fost aleasă cea mai bună voce și pleacă acasă cu premiul cel mare

Eva Nicolescu, fiica în vârstă de 16 ani a președintelui lui Dinamo Andrei Nicolescu, a cucerit jurații de la „Vocea României”, care s-au luptat pentru a o avea în echipele lor. Mai mult, Theo Rose și-a dorit-o atât de tare, încât l-a blocat pe Tudor Chirilă.

Eva, studentă la Liceul de muzică „George Enescu”, a început să ia primele lecții de canto la vârsta de 9 ani, după ce cu doi ani în urmă începuse să studieze pianul.

Tânăra și-a descoperit pasiunea pentru muzică de mică, cu toate că nu provine dintr-o familie de cântăreți. Pe de altă parte, bunica ei, care este sora lui Florin Zamfirescu, a fost actriță, iar mama sa i-a oferit spijinul necesar.

A început să compună propriile versuri și linii melodice la vârsta de 12 ani, iar recent s-a apucat de producție muzicală.

Eva își dorește să își înceapă cariera în România pentru ca la vârsta de 20 de ani să plece în America. Eva a mai urcat pe o singură scenă mare, cea de la „Românii au talent” sezonul 12. Însă, în 2024, adolescenta a participat la Concertul de Crăciun de la Vatican, unde a cântat pentru Papa Francisc, în urma câștigării unui concurs pentru compozitori, notează Pro TV.

Cine este Raisa Radu, finalistă la Vocea României 2025

Finala Vocea României 2025. Alessia Pop a fost aleasă cea mai bună voce și pleacă acasă cu premiul cel mare

Raisa Radu este una dintre cele mai tinere și promițătoare concurente de la Vocea României, venind din Slobozia și având doar 16 ani. Deși vârsta ar putea sugera lipsă de experiență, adolescenta este deja obișnuită cu scena: de aproape un an cântă într-o trupă locală, iar primii pași în muzică i-a făcut în corul bisericii, locul unde și-a câștigat încrederea și și-a format reflexele muzicale. Cu un zâmbet sincer, Raisa spune că muzica o însoțește pretutindeni, iar participarea la Vocea României reprezintă cel mai important pas din parcursul ei artistic de până acum.

Cine este Alessia Pop, finalistă la Vocea României 2025

Finala Vocea României 2025. Alessia Pop a fost aleasă cea mai bună voce și pleacă acasă cu premiul cel mare

Alessia a descoperit muzica la doar cinci ani, fredonând primele versuri în mașina mamei. De atunci, drumul ei artistic a fost unul constant: cursuri de canto încă din copilărie, urmate de studii la liceul de muzică, unde s-a dedicat pianului și canto-ului clasic.

Deși nu provine dintr-o familie de muzicieni, talentul pare să fie moștenit de la bunica, cunoscută pentru vocea sa frumoasă. Mama, sprijinul ei neclintit, administrează pensiunea familiei și este pentru Alessia un model de forță și determinare.

A urcat pe scenele concursurilor, festivalurilor și balurilor, dar au existat și momente de îndoială, alimentate de descurajările venite din partea prietenilor și profesorilor. Sprijinul mamei și cel al fratelui, alături de o conversație sinceră cu Dumnezeu, au fost decisive: i-a cerut un semn, iar răspunsul a venit sub forma actualei profesoare de canto, care i-a redat încrederea.

Care e marele premiu Vocea României 2025

Marele premiu al competiției Vocea României 2025 este unul pe măsura talentului din finală: 100.000 de euro. Una dintre cele patru finaliste va pleca acasă cu suma impresionantă, dar și cu titlul de Vocea României, o distincție care poate deschide uși importante în cariera muzicală. Pe lângă premiul financiar, câștigătoarea beneficiază de vizibilitate națională și de șansa de a-și transforma pasiunea pentru muzică într-un drum profesional solid.

Cum se alege câștigătorul Vocea României 

Publicul are puterea de a decide cine va fi câștigătorul sezonului 13 al Vocea României și cine va pleca acasă cu marele premiu de 100.000 de euro. Telespectatorii își pot susține concurenta preferată prin voturi trimise prin SMS, iar decizia lor va fi cea care va stabili învingătoarea acestui sezon. De asemenea, se poate vota online, pe voteazavocea.protv.ro.

Pavel Bartoș și Adela Popescu vor da START VOT, iar din acel moment, decizia va fi doar a celor de acasă care își vor putea vota concurenta favorită prin SMS la: 1456 sau online, pe vot.protv.ro.

Cine sunt câștigătorii Vocea României din anii trecuți

Sezonul 1 – Ștefan Stan – echipa Smiley

Sezonul 2 – Julie Mayaya – echipa Horia Brenciu

Sezonul 3 – Mihai Chițu – echipa Horia Brenciu

Sezonul 4 – Tiberiu Albu – echipa Tudor Chirilă

Sezonul 5 – Cristina Bălan – echipa Tudor Chirilă

Sezonul 6 – Teodora Buciu – echipa Tudor Chirilă

Sezonul 7 – Ana Munteanu – echipa Smiley

Sezonul 8 – Bogdan Ioan – echipa Smiley

Sezonul 9 – Dragoș Moldovan – echipa Tudor Chirilă

Sezonul 10 – Iulian Nunucă – echipa Tudor Chirilă

Sezonul 11 – Alexandra Căpitănescu – echipa Tudor Chirilă

Sezonul 12 – Aura Șova – echipa Tudor Chirilă

Comentarii (3)
Avatar comentarii

naecaramfil 20.12.2025, 01:49

S-a dovedit inca o data (si a nu stiu cata oara in diferite sezoane), cum 1 antrenor nepriceput isi \"ingroapa\" candidatii in finala si cum alt antrenor destept si inspirat (care are si cea mai proasta voce din toti antrenorii), isi duce elevul spre trofeu pe care il si castiga!. Pe scurt, Smiley, cu o femeie cu o voce impecabila, matura, profesionista, distruge sansele ei, dandu-i un cantec... tu esti primavara mea..., absolut banal si ridicol, din anii 80 care practic o face sa piarda pe ultimele 2 locuri. Problema este ca Smiley antrenorul, nu are ochi si minte sa vada asta! Tudor castiga cu o copila de 16 ani, care au refuzat-o altii din echipa de \"antrenori\" dar cu care EL castiga pentru ca are inteligenta sa-i dea melodii castigatoare, care ai pune in valoare ce are un cantaret mai de pret: Vocea si emotia lui! Felicitari Chirila, tu nu vei avea rivali in acest concurs nici in urmatorii 10 ani din simplul motiv ca nu-i duce mintea! Asta este purul adevar.

Avatar comentarii

Maria2003 20.12.2025, 09:55

Bravoooo Tudor, bravo Alessia!

Avatar comentarii

Maria2003 20.12.2025, 09:57

Fetita lu\' tata a luat un.loc dezamăgitor...dar probabil ca a întrat prea increzuta pe teren...prea cu mușchii umflați și de asta a pierdut...

Alte știri

Florina Cristiana Matei, expertă în controlul serviciilor secrete: „Implicarea SRI în combaterea corupției în absența unui cadru legal poate constitui un catalizator pentru politizare” 
Exclusiv Interviu
Știri România 13:00
Florina Cristiana Matei, expertă în controlul serviciilor secrete: „Implicarea SRI în combaterea corupției în absența unui cadru legal poate constitui un catalizator pentru politizare” 
Elena Mateescu, director ANM, anunță ninsori de Crăciun în mai multe zone, inclusiv în București: „Începând din seara de Ajun”
Știri România 12:30
Elena Mateescu, director ANM, anunță ninsori de Crăciun în mai multe zone, inclusiv în București: „Începând din seara de Ajun”
Monden

Cum a reușit Andreea Marin să slăbească 5 kilograme într-o lună: „Nu mai țin nicio dietă”. Reacția Nicoletei Luciu când a văzut-o: „Șocant”
Stiri Mondene 13:41
Cum a reușit Andreea Marin să slăbească 5 kilograme într-o lună: „Nu mai țin nicio dietă”. Reacția Nicoletei Luciu când a văzut-o: „Șocant”
Cât a ajuns să plătească Saveta Bogdan la curent, după ce a folosit un radiator electric pentru a se încălzi în casa din Capitală. „În acest moment nu am bani”
Stiri Mondene 13:00
Cât a ajuns să plătească Saveta Bogdan la curent, după ce a folosit un radiator electric pentru a se încălzi în casa din Capitală. „În acest moment nu am bani”
Politic

Nicușor Dan, la întâlnire cu magistrații, pentru prima dată de la pornirea scandalului după documentarul Recorder: „Lucrurile au stat așa în perioada justiției bolșevice”
Politică 13:25
Nicușor Dan, la întâlnire cu magistrații, pentru prima dată de la pornirea scandalului după documentarul Recorder: „Lucrurile au stat așa în perioada justiției bolșevice”
Cu cine ar vota acum românii la parlamentare - sondaj CURS. PSD e pe locul doi, la diferență de 10% de partidul de pe primul loc
Politică 11:28
Cu cine ar vota acum românii la parlamentare – sondaj CURS. PSD e pe locul doi, la diferență de 10% de partidul de pe primul loc
