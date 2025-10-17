În episodul anterior, echipa formată din Dan Alexa și Gabi Tamaș a câștigat prima imunitate a etapei. Jocul de amuletă a fost câștigat de Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, care s-au impus în fața lui Emil Rengle și Alejandro, precum și a lui Cătălin Bordea și Nelu Cortea. Competiția a continuat cu noi misiuni și o luptă intensă pentru a doua imunitate a etapei.

În ediția din 16 octombrie, concurenții au început ziua cu un test lingvistic inedit, în care au trebuit să demonstreze înțelegerea cuvântului „Hay”. Karmen și Olga Barcari au reușit să ajungă primele la locul de cazare și au fost răsplătite cu un loc de odihnă. Restul echipelor au fost nevoite să-și găsească singure un adăpost.

În interacțiunile cu localnicii, Emil Rengle și Alejandro au avut parte de o surpriză, găsind cazare la un vietnamez care vorbea limba germană. Astfel, dorința mai veche a lui Alejandro de a învăța această limbă s-a dovedit neașteptat de utilă. Între timp, Dan Alexa și Gabi Tamaș, fiind imuni, au savurat o masă relaxantă alături de Karmen și Olga Barcari, iar mai târziu li s-au alăturat și Nelu Cortea și Cătălin Bordea. După o seară plăcută, concurenții s-au bucurat de odihnă înaintea unei noi zile pline de provocări, scrie a1.ro.

Ziua decisivă

A doua zi, concurenții s-au întâlnit din nou cu Irina Fodor. În această etapă, Cătălin Bordea și Nelu Cortea au pierdut în fața lui Karmen și Olgăi Barcari, fiind nevoiți să plătească 2.500 de lei, ajungând la un total de 5.000 de euro câștigați. Restul sumei de 5.000 de euro a fost adăugată la marele premiu de 30.000 de euro. Karmen și Olga au fost anunțate ca fiind imune în această etapă.

Celelalte echipe au aflat orele la care au ajuns la Irina Fodor, iar astfel s-a stabilit că Alina și Cristina, Anda Adam și Joseph, precum și Emil Rengle și Alejandro vor participa la cursa pentru ultima șansă. Irina Fodor le-a explicat misiunea: „Astăzi veți porni prin istoria și culorile orașului Hue.

La prima misiune veți primi de la mine această cărticică și un speaker, un steag și căști și veți face un tur al acestui oraș vechi cu trei turiști. Îi veți găsi și îi veți convinge să vă asculte la două obiective. Marius Damian și un ghid o să vă asculte turiștii, care trebuie să răspundă la patru întrebări și la cel puțin trei ca să puteți pleca în cursă. În caz contrar, veți primi penalizare”.

Cursa pentru ultima șansă

Cele trei echipe au pornit în căutarea turiștilor, iar misiunea s-a dovedit a fi o adevărată provocare. Unii au găsit rapid persoane dispuse să îi ajute, în timp ce alții au trebuit să depună eforturi considerabile pentru a convinge. O altă provocare i-a dus pe concurenți la pagoda Thiên Mụ, unde au aflat orele de rugăciune ale călugărilor budiști. Concurenții au trebuit să trimită un mesaj cu orele primei și ultimei rugăciuni pentru a putea continua misiunea. Ulterior, au fost instruiți să utilizeze caii colorați primiți anterior.

Concurenții au participat la o ceremonie în care au ars ofrande și și-au pus dorințe într-un templu renumit din zonă. Apoi, au mers într-o piață celebră, unde au trebuit să vândă flori pentru a strânge bani necesari achiziționării unei rochii și a unei pălării mov, culoarea preferată a regelui.

În continuare, echipele au fost provocate să învețe cum să confecționeze bețișoare parfumate, să recunoască aromele și să le denumească în limba vietnameză. După aceea, au fost nevoiți să creeze buchete de bețișoare și să le transporte la Mausoleul Împăratului Khai Dinh.

Dansul leilor și finalul cursei

La mausoleu, concurenții s-au transformat în lei dansatori și au trebuit să execute o coregrafie complexă. În ciuda oboselii, determinarea lor i-a condus către punctul final al cursei pentru ultima șansă. Echipa formată din Emil și Alejandro a ajuns prima la Irina Fodor, urmată de Anda și Joseph. Din păcate, echipa eliminată a fost cea formată din Alina Pușcău și Cristina Postu.

