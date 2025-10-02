Anda Adam a renunțat la orice jenă și a povestit în mediul online unul dintre cele mai tensionate episoade din Asia Express, care nu s-a văzut la TV. Anda Adam s-ar fi abținut cu greu să nu sară la bătaie.

După terminarea filmărilor de la Asia Express, jurnalista nu a ezitat să își spună părerea despre cântăreață. Artista nu a mai suportat și a spus că a fost la un pas de bătaie, asta după ce jurnalista i-ar fi jignit soțul.

„Și ultimul capitol, Mara Bănică ce, cu atâta tupeu în fața mea, își permite să-mi jignească soțul. Grav de tot, într-un mod inacceptabil. Cred că oricare soție, dacă ar fi fost în locul meu, îi zbura o dreaptă sau o stângă, depinde pe ce parte se afla Mara. Dar o să vedeți toate astea la momentul respectiv.

Nu, că nu l-a jignit doar pe soțul meu, l-a jignit și pe Alejandro, l-a jignit și pe Emil. Este un maxim de tupeu această femeie, cum își poate permite să vorbească niște lucruri atât de urâte. Când ai tupeu și ești din ghetou, Ferentari…

În alte condiții probabil ai fi rămas și fără păr în cap, și fără dinți în gură, dar o respect prea mult pe Mona Segall, care face această producție extrem de grea și m-am abținut la maxim să nu reacționez cum aș fi reacționat în mod normal (…) N-ai bun-simț, bună creștere, n-ai nimic. Ești fără limită”, a spus Anda Adam, în mediul online.