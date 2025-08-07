Când începe Asia Express 2025

Așteptarea a luat sfârșit, iar în curând, Asia Express va reveni la Antena 1 cu un nou sezon. Asia Express – Drumul Eroilor pornește într-o nouă călătorie plină de adrenalină, suspans și emoții puternice, începând de duminică, 7 septembrie, de la ora 20:00.

Cine prezintă Asia Express 2025

Show-ul este prezentat și anul acesta de Irina Fodor. Prezentatoarea a oferit detalii savuroase din culisele emisiunii. Irina Fodor, prezentă recent la petrecerea de final de sezon Chefi la cuțite, a mărturisit că abia așteaptă să revadă tot ce s-a întâmplat pe traseu. „Am terminat Asia Express de filmat, show-ul se editează acum și intră în toamnă pe tv. S-a terminat Chefi la cuțite pe tv, dar noi am început deja filmările la sezonul 16. 

Asia Express sezonul acesta va fi cu siguranță ceva wow! Și eu aștept tot cu sufletul la gură Asia Express, pentru că nu văd ce fac ei practic pe teren. Mi-au povestit o grămadă de pățanii de pe drum și vreau să le văd cu ochii mei. Ei au niște sarcini de îndeplinit până să ajungă la mine și pe mine asta mă interesează. Știu că lumea este curioasă, dar pot să vă garantez că merită așteptarea”, a spus Irina recent, pentru Click.

Cine sunt concurenții  Asia Express 2025

Drumul Eroilor îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

Unde s-a filmat Asia Express 2025 – Drumul Eroilor

Noul sezon marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante. Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Program Asia Express 2025 – când se difuzează

Așa cum publicul este deja obișnuit, emisiunea va fi difuzată în patru seri consecutive – duminica, luni, marți și miercuri, începând cu ora 20.00. Show-ul poate fi urmărit atât la Antena 1, cât și pe Antena Play.

Care este premiul la Asia Express 2025

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seul, destinația finală a acestui sezon.

Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut. După succesul înregistrat de sezoanele anterioare, Asia Express promite să ridice din nou ștacheta, aducând în fața publicului povești impresionante, momente pline de umor, dar și lecții autentice despre curaj, adaptabilitate și spirit de echipă. Și anul acesta, câștigătorii vor pleca acasă cu trofeul și premiul de 30.000 de euro.

Cine au fost câștigătorii Asia Express/America Express în anii trecuți

Nicolai Tand și Sorin Brotnei au câștigat Asia Express 2024, sezonul 7. Cei doi concurenți au plecat acasă cu trofeul și marele premiu de 30.000 de euro. După un sezon plin de provocări și adrenalină, Nicolai Tand și Sorin Brotnei au fost desemnați marii câștigători ai sezonului 7 Asia Express. Cei doi au reușit să se impună în marea finală desfășurată alături de Ioana State și Mane Voicu, într-o competiție intensă și plină de momente memorabile. Nicolai Tand și Sorin Brotnei au demonstrat pe parcursul sezonului că sunt o echipă puternică și bine sudată, impresionând atât publicul, cât și pe ceilalți concurenți cu determinarea și spiritul lor de echipă.

Asia Express 2018 – Raluka și Ana Baniciu

Asia Express 2019 – CRBL și Oase

Asia Express 2020 – Răzvan Fodor și Sorin Bontea

Asia Express 2021 – Mihai Petre și Elwira

America Express 2022 – Cătălin Bordea și Nelu Cortea

America Express 2023 – Sânziana Negru și Laura Giurcanu  

