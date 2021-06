Anda Adam și Sorin Niculescu s-au despărțit. Cine e noul iubit al artistei

„Orice om e liber să facă ce vrea cu viața lui. Eu unul nu o să îmi spăl rufele în public, nu am făcut-o și nu am să o fac niciodată. Nu am fost atras de atenția publicului.

Nu am apărut nici când au fost subiecte frumoase sau importante în viața noastră, mai ales acum să vorbesc despre mama copilului meu. Ce contează ce probleme avem noi? Eu nu întreb pe nimeni despre familia lui!”, a declarat Sorin Niculescu la Antena Stars, conform spynews.ro.

Sorin Niculescu a mai adăugat că Anda Adam e liberă să facă ce vrea și ce crede că este mai bine pentru viața ei. „Are tot dreptul și merită orice își dorește. Cred că acum este și puțin dezorientată și, oricum, trecem cu toții printr-o perioadă dificilă, dar pentru mine este un om deosebit care m-a ajutat în viață și cândva, mi-a demonstrat că m-a iubit. Și mai presus de orice, este mama lui Eveline”, a mai dezvăluit fostul soț al vedetei.

Declarațiile lui vin la scurt timp după ce artista în vârstă de 41 de ani a fost fotografiată în compania unui bărbat. Imaginea cu cei doi a ajuns pe rețelele de socializare, fiind postată chiar de el pe Instagram.

În poză, aceștia sunt foarte apropiați, el o pupă pe obraz, iar Anda Adam are zâmbetul pe buze și privește direct spre aparatul de fotografiat. Bărbatul a avut și un mesaj în dreptul imaginii cu vedeta.

„Iubirea mea”, a notat el.

Conform spynews.ro, acesta ar fi un influent om de afaceri din Cluj.

De o bună perioadă de timp se zvonea că Anda Adam și Sorin Niculescu, cel care i-a devenit soț în 2015, ar fi divorțat și chiar că nu ar mai locui împreună. Artista a reacționat acum ceva timp într-un interviu la Antena Stars, nici nu a confirmat, nici nu a infirmat despărțirea.

„Nu s-a mutat la Constanța. Locuim împreună. Nu vreau să intru în detalii, pentru că lumea va interpreta și va interpreta fix așa cum își dorește. Când doi oameni nu se mai înțeleg și divorțează, nu cred că trebuie să o facă cu tot poporul.

Nu cred că este nimeni dator în momentul în care nu mai are o relație cu cineva, ne-am despărțit, și în secunda doi să sun la ziare și două emisiuni ca nu mai sunt cu Y. E fix treaba noastră, în intimitatea noastră, atât”, a spus Anda Adam.

„Atâta timp cât eu intru la mine în casă, închid ușa, este treaba mea ce decid eu cu cel cu care trăiesc, ce facem mai departe. Decizia sau discuția mea cu persoana respectivă trebuie să rămână tot acolo.

El este detașat de subiect pentru că el, atunci când m-a cunoscut sau când a luat decizia de a fi cu mine, știa exact în ce horă intră să joace. Nu are de ce să fie afectat, pentru că este asumat.”, a mai adăugat ea despre relația cu Sorin Niculescu.

Cei doi au împreună o fetiță, pe Evelin.

„Copilul este perfect normal, sănătos, fericit, râdem, ne bucurăm de ea și îți garantez că orice ar fi pe lumea asta, aș face tot ce îmi stă în putință ca fiica mea să fie fericită. Pentru mine, fericirea Evelinei este cel mai important lucru din lume”, a mai spus Anda Adam.

