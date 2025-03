Atât Andra, cât și Selly au postat în acea perioadă, vloguri și videoclipuri în care își aruncau cuvinte grele, iar melodia „Stricați o generație” a fost una dintre piesele care au amplificat scandalul.

„Când am avut scandaluri cu acei vloggeri, pentru că nu a fost doar Selly, au fost și Mimi și mai mulți, toți s-au întors împotriva mea. Nu pentru că aveau ceva cu mine, ci, pentru că atunci când două tabere se ceartă, unii țin cu o tabară sau cu cealaltă. Pentru că Selly era mai puternic, au mers de partea lui.

El era mai puternic pe YouTube. Acum, ca o paranteză, eu am mai mulți urmăritori, peste șase milioane! M-am dus mai sus, dar nu e nicio problemă! În acel moment, mulți youtuberi au aruncat cu multe cuvinte urâte și au pus niște titluri de genul care puneai etichete mie și familiei mele, etichete care nu erau adevărate. Multe lucruri care au dăunat mult. Mi-au scăzut 100.000 de abonați într-o zi! Ei făceau mișto că vine să mă ia ambulanța, pentru că mi-au scăzut 100.000”, a spus Andra Gogan pentru cancan.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Recomandări Primul sondaj pentru alegerile prezidențiale. Suveraniștii ar câștiga turul I. Cine ar putea câștiga turul doi

Ea a adăugat că, în acea perioadă, a fost aproape să renunțe la cariera sa. „Știind de ceea ce sunt capabilă, pe mine nu m-a afectat, nici nu mă uitam la clipurile lor, însă pe cei din familie da. Noi suntem niște oameni foarte buni și calmi și cred că de aceea am ajuns unde am ajuns, nu am mers să ne batem cu cineva. A fost o perioadă complicată, chiar m-am gândit serios să mă las. Nu avea rost să o văd pe bunica afectată”, a mai spus aceasta.

„Din fericire, acum ne putem saluta pe strada (n.r. făcând referire la Selly) . Am simțit altceva din partea unor Youtuberi de atunci. La evenimente nu se uită în ochii mei de rușine. Trec cu capul jos pe lângă mine. Eu mă uit la ei. Este păcat! Cred că s-au legat de mine, pentru că așa se întâmplă cu oamenii mai buni. Eu am ajutat mulți oameni. Nu-mi dau seama care e motivul, dar cred că au niște lucruri interioare pe care au putut să le scrie doar pe Internet”, a mai explicat Andra Gogan.

Urmărește cel mai nou VIDEO Politică Cristian Tudor Popescu, după ce a văzut câți oameni au venit la mitingul EuRo Manifest din Piaţa Victoriei: „Mi-am luat medicamentele”

Urmărește-ne pe Google News