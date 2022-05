Prezentatorul a surprins pe toată lume atunci când a anunțat că a divorțat de Antonia Ștefănescu, mama copilului său. Cei doi au rămas în relații bune, iar fiecare a luat-o pe drumul său. După despărțirea de soție, Andrei Ștefănescu s-a îndrăgostit de Ștefania, colega lui de la Antena Stars. Dacă până acum el a evitat să vorbească despre viața amoroasă, ei bine acum nu se mai ferește.

„Nu ne ascundeam, noi ne-am asumat relația de mai multă vreme. Am fost împreună, da, în weekend, dar mai multe nu pot să declar”, a spus Andrei Ștefănescu, în exclusivitate pentru FANATIK, despre relația pe care o are cu Ștefania Ducă, prezentatoarea emisiunii „Vedetop” de la Antena Stars.

Ștefania a fost împreună cu artistul F. Charm pentru o perioadă lungă de timp. Cei doi se pregăteau de nuntă, însă lucrurile au luat o întorsătură neașteptată și s-au despărțit.

Andrei Ștefănescu și iubita lui au petrecut câteva zile la mare, la Olimp, unde au sărbătorit ziua de naștere a Ștefaniei. Prezentatoarea de la Antena Stars a împlinit 33 de ani. „Te iubesc. Din prima zi. Pentru totdeauna”, a fost mesajul prezentatoarei pentru partenerul ei.

Andrei Ștefănescu și Antonia au divorțat în 2020

Andrei Ștefănescu și soția au divorțat în luna septembrie a anului 2020, după 7 ani de relație și un an de când s-au căsătorit civil. Artistul a fost cel care a făcut anunțul despre despărțire la vremea respectivă.

„Dragii noștri, după cum bine știți, mereu am fost discreți cu evenimentele din familia noastră, lucru pe care l-am făcut și acum. Din respect pentru voi am hotărât că este momentul să va informăm despre situația noastră, pentru a nu există neînțelegeri. După 7 ani de relație, o poveste frumoasă de dragoste și o minune de copil, am ajuns la final, drumurile noastre s-au separat. Mai exact la mijlocul acestei veri am luat decizia de a ne despărți. (…)

În luna septembrie am finalizat divorțul la notar pe cale amiabilă și am căzut de acord asupra tuturor deciziilor care îl privesc pe Ayan și nu numai. Antonia și Ayan locuiesc în continuare în casă noastră, îi vizitez aproape zilnic și ne petrecem timpul împreună”, anunța artistul în urmă cu doi ani.





