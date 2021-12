Nimeni nu se aștepta ca cei doi să divorțeze, mai ales că mariajul lor părea unul destul de bine sudat. Paula Chirilă și Marius Aciu au divorțat în urmă cu 4 ani, însă au rămas în relații bune de dragul fetiței pe care o au împreună. Prezentatoarea de la Antena Stars mărturisește că are o relație absolut normală cu fostul soț și se înțeleg foarte bine.

„Relația dintre noi este una normală, așa cum trebuie să fie între doi oameni sănătoși la cap, care nu au ce să mai împartă. Suntem și vom fi pentru totdeauna părinții Carlei, și asta este tot ceea ce e important pentru noi. În rest, fiecare își vede de viața lui. Avem o relație normală, așa cum trebuie să aibă doi oameni maturi și care-și iubesc copilul”, a declarat Paula Chirilă pentru VIVA!.

De asemenea, vedeta nu crede că mai există șansa unei împăcări între ei. Paula Chirilă și Marius Aciu au luat-o fiecare pe drumul său, fără să mai ia în calcul o posibilitate de a forma din nou un cuplu.

„Nu, cred că s-a înțeles greșit… Nu am declarat că îl iubesc pe fostul soț, ci că țin la el așa cum țin la un om drag, care a făcut și va face parte din viața mea, pentru că este tatăl copilului nostru, și căruia îi doresc tot binele din lume. Atât, a nu se înțelege mai mult”, a susținut Paula Chirilă, după ce i s-a adus aminte despre o declarație în care spunea că îl iubește pe fostul soț.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Cum a schimbat-o divorțul pe Paula Chirilă

Prezentatoarea TV este mult mai atentă acum la alegerile pe care le face atunci când vine vorba despre viața ei amoroasă. Paula Chirilă nu se teme de căsătorie, însă nu face un scop din asta, mai ales că a trecut deja prin această experiență.

„Am devenit mai selectivă în sensul în care am învățat să nu mai idealizez, ci să-l văd pe omul din fata mea exact așa cum este, cu bune și cu rele. Iar măritișul nu este un scop în sine, nu trebuie să fie. Cel puțin pentru mine nu este. Been there, done that!”, a declarat vedeta pentru sursa mai sus menționată.

PARTENERI - GSP.RO Cum s-a cuplat Bănel cu o milionară din Franța. Jurnalistul Adrian Voicu a avut un șoc când a văzut-o: „Una dintre cele mai frumoase 10 femei pe care le-am văzut!"

Playtech.ro BOMBĂ! Au apărut imagini INDECENTE cu purtătoarea de cuvânt a Jandarmiei. Ipostazele nu fac deloc cinste uniformei

Observatornews.ro Moarte învăluită în mister: Șapte membri ai unei familii ar fi fost ''uciși de gaze'', în timp ce dormeau în casa lor din Minnesota

HOROSCOP Horoscop 20 decembrie 2021. Gemenii au ocazia, destul de rară, de a clarifica o problemă, a lor sau a cuiva din familie

Știrileprotv.ro Amendă uriașă pentru cei care nu completează formularul digital de intrare în România

Telekomsport 300 de ani de închisoare! Marea gimnastă rupe tăcerea: "Am fost goală cu medicul peste mine. Minoră fiind...". Ce făceau părinţii ei

PUBLICITATE Cum să faci masca facială perfectă