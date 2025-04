La acea vreme, Babasha a fost huiduit de întregul stadion după ce a apărut pe scenă și a început să cânte, pe motiv că melodiile lui sunt manele. Însă artistul a mers mai departe, a trecut peste momentul greu, iar acum reușește să surprindă din nou.

Babasha a anunțat că a lansat alături de Inna melodia „Echo”

În timp ce pregătește lansarea primului său album, intitulat „Atipic”, Babasha colaborează cu Inna pentru melodia „Echo”, care a fost postată pe YouTube alături de un videoclip care a adunat în doar câteva zile peste 1 milion de vizualizări și a intrat în trending.

„Este cel mai important proiect din viața mea de până acum. Abia aștept să vedeți ce a ieșit și ce poate să genereze melodia asta. Eu sunt sunt foarte încântat. Am avut emoții când am aflat cu cine va fi colaborarea asta, am avut emoții când am filmat cu persoana aceasta foarte dragă mie. Sunt foarte fericit și în același timp foarte mândru, pentru că e un proiect la care nu știu dacă s-ar fi așteptat cineva din țară.

Simt că nu pot să-i mulțumesc destul Innei pentru colaborarea asta. Este vorba despre cariera mea și mi se pare că schimbă jocul cu totul. Îi mulțumesc din toată inima. O pup și o îmbrățișez”, a spus Babasha în mediul online, în momentul în care a lansat „Echo” alături de Inna.

Ce versuri are noua piesă a artiștilor

„Tu nu mai vrei să continui lupta, atâtea gânduri, inima e ruptă”, „Când ai să poți să realizezi că nu e ok cum mă tratezi”, „Nu m-am născut vreun cavaler, să pot să am inimă de fier”, „Cred că din ego am uitat ce înseamnă iubirea”, „Eu n-am motive să continui”, „Nu ai fost sincer, eu nu te-am vrut vreun cavaler” și „Când ai să poți să realizezi că nu e ok cum mă tratezi, că nu e ok că nu mă vezi” sunt doar câteva dintre versurile melodiei „Echo”.

„Este o colaborare care m-a inspirat enorm și care m-a învățat multe despre cum muzica poate să unească și să inspire. Inna este o legendă a muzicii din România, iar să lucrez alături de ea a fost o experiență incredibilă. Piesa pe care am realizat-o împreună este rezultatul unei chimii muzicale naturale între noi și abia aștept să o ascultați!

Această colaborare aduce o fuziune între două lumi total diferite: a mea și, respectiv, a Innei. Iar rezultatul final este ceva cu adevărat special. Muzica noastră are puterea de a aduce oamenii împreună, iar acest proiect este un exemplu clar al acestui lucru. Vreau să îi mulțumesc Innei pentru tot ce am învățat de la ea și pentru că a fost deschisă la această colaborare”, a spus Babasha și prin intermediul unui comunicat de presă.

