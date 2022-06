Pentru o perioadă de timp, Calina a lucrat în televiziune. Prima dată a fost reporter la Antena 1, iar mai apoi a fost la Kanal D, unde a avut rolul de concurentă la „Bravo, ai stil”. „Aveam 18 ani când am început cu presa (a fost reporter pentru Antena 1, n. red.), dar a fost mai mult o stagiatură. Nu mi-a plăcut. Prima oară am fost pe cazuri umanitare la Acces Direct, după aceea m-au mutat la Xtra Night Show unde trebuia să aduc subiecte picante, trebuia să vorbesc despre oamenii pe care îi cunosc.

Nu am putut să fac asta, nu am putut să îmi trădez prietenii. Înainte de pandemie am fost implicată în show-ul Bravo, ai Stil, cel câștigat de Alexandra Ungureanu”, a declarat Calina Roman, care e susținută întotdeauna de mama ei, de Catinca. „Fata mea a moștenit ceva care nu e foarte bun de la familia asta: e perfecționistă. Și i se pare tot timpul că e nepregătită. Dar eu o sfătuiesc să își ia inima în dinți și să sară în gol. Uneori este nevoie și de asta”, a spus ea.

Întrebată ce carieră vrea să urmeze acum, Calina a spus că s-a hotărât. Urmează cursuri de muzică, vrea să fie cântăreață. „Acum îmi doresc să îmi urmez visul: să cânt. Am fost în Enescu (liceul George Enescu din București, de muzică, n. red.), am făcut opt ani de pian, am cântat și în corul școlii și acum nu văd făcând altceva cu viața mea. Am început deja cursurile, mă apuc de treabă.

Dacă ar fi să vorbesc despre ce aș vrea să cânt, vorbim despre jazz, dar nu știu cum ar prinde aici. Dar, peste cinci ani, mă văd pe scenă, cu o carieră. Iar pe mama, lângă mine sau în primul rând, acolo”, a mai explicat pentru Fanatik Calina Dumitrescu.

