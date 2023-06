Invitată în emisiunea „Vorbește lumea”, de la PRO TV, Maria Cârneci a apărut cu zâmbetul pe buze în platoul de televiziune. A cântat noua ei piesă, „Cui i-ai făcut azi un bine”, iar apoi a stat la povești cu prezentatorii, cu Bogdan și Shurubel.

Maria Cârneci: „Socrii sunt cu banii la nunți. Nu contează dacă îți dă 50 de lei – 100 de lei”

Aceștia au fost curioși să afle care este cea mai mare sumă pe care a primit-o artista la un eveniment. Maria Cârneci, fără să ezite, a vorbit de sume în euro, nu în lei. „Nu am cum să dau o sumă. Am luat și mai mult, și mai puțin de 10.000 de euro. Nu asta e suma pe care eu cânt, însă oamenii fiind mulțumiți… 20.000 de euro nu am luat.

Oamenilor le-a plăcut, m-au cinstit, am mai făcut și o dedicație. Socrii sunt cu banii la nunți. Nu contează dacă îți dă 50 de lei – 100 de lei. Oamenii dau dedicații pentru miri, se bucură pentru ei”, a spus Maria Cârneci, conform protv.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Recomandări Propagandistul Soloviov, cel care ieri amenința România cu un atac nuclear, avertizează despre pericolul „unui război civil” în Rusia

Maria Cârneci a luat o pauză de la cântat în 2020

La sfârșitul anului 2019, soțul Mariei Cârneci s-a stins din viață, iar atunci artista a trecut printr-o mare suferință. Și-a anulat toate concertele. Romulus Petrescu i-a fost alături Mariei Cârneci timp de 40 de ani și chiar dacă lucrurile nu au fost întotdeauna roz în viața lor, cei doi au trecut împreună, peste toate greutățile.

„Nu pot să spun cum e fără el, că nu știu nici eu. E foarte greu, că aproape 40 de ani să mergi cu cineva și nu întotdeauna pe roze, dintr-odată nu mai e, e greu. Încerc de dragul nepoțelelor și de dragul lui să fac tot ce pot. Noi vorbeam mereu ca între prieteni, el era un om foarte educat și în banca lui, un om care nu știu dacă mi-e dat să mai întâlnesc”, povestea atunci artista pentru Spynews.

„El toată viața a fost director de hotel, dar însoțindu-mă a cunoscut tot felul de oameni. Nu era un om să intre în vorbă fără să fie bazat, era în banca lui, un om foarte documentat. Nu sunt în stare de muncă, am anulat tot, am venit că mă mai răcoresc, am să fac ceea ce îi plăcea lui cel mai mult.

Cântece frumoase, nu i-ar fi plăcut să plâng, dar oricât de rațională aș fi, mila omoară sentimentele astea. Toate amintirile sunt frumoase, eu sunt mai vulcanică de felul meu, el era blând, retras și controlat. Un om ordonat și în viața de familie.

Recomandări Avertismentul omului lui Zelenski, pe fondul conflictului Prigojin-Kremlin: „Totul este abia la început în Rusia”

Nu ne-am certat niciodată să ne măscărim, certurile erau de substanță și nu esență. A dispărut o lume în care eu găseam liniște și echilibru. A murit lucid, privindu-ne pe mine și nora mea, am făcut cu schimbul la spital. El era trecut pe morfină, dar avea dureri groaznice”, mai dezvăluia îndurerată artista.

Playtech.ro Ce droguri a consumat Xonia, prinsă de Poliție! Abia putea să vorbească, riscă închisoarea! EXCLUSIV

Viva.ro Drama actriței din Maria Mirabela. A murit la 34 de ani, după ce a fost răpită și abuzată trei zile, de un fost pușcăriaș

Libertateapentrufemei.ro Din ce face munți de bani soțul Cristinei Spătar. Viața neștiută a lui Vicențiu Mocanu

FANATIK.RO Produsul românesc care i-a uimit pe toți străinii. O rețetă din străbuni i-a făcut să scoată bani mulți din buzunare

Știrileprotv.ro Cum s-a desfășurat tragedia submersibilului Titan. Cronologia evenimentelor | GALERIE FOTO

Observatornews.ro Putin îl acuză de trădare pe Prigojin şi ameninţă cu sancţiuni dure: ''E un cuţit în spate. Rebeliunea mercenarilor Wagner e o lovitură pentru poporul nostru''

Orangesport.ro Ce l-a mirat pe Emil Grădinescu după atacul lui George Ogăraru: "El a fost la mine acasă. Nici acum nu-mi vine să cred". Comentatorul crede că ştie motivul apariţiei subiectului

Unica.ro Horoscop Mihai Voropchievici. Care sunt cele mai fidele zodii feminine