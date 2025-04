„De Paște am sărbătorit frumos, românește, cu o groază de prieteni. Cred că am fost în total vreo 40 de oameni, cu tot cu copii. Am avut prieteni care au venit din California și ajung destul de rar pe aici și toată gașca noastră frumoasă de aici din Florida. Am pregătit de toate, am fost la biserică, am adus lumina, așa cum facem în fiecare an. E atât de frumos momentul și ne simțim ca acasă.

Prietenii din California ne spuneau că s-au simțit de parcă ar fi fost toți în România pentru că 90 % au fost români la petrecere, a fost cu de toate, cu ouă vopsite, cozonac, sarmale, salată de boeuf, de vinete, cu drob, pască, cu de toate. A fost o masă bogată și frumoasă și toată lumea s-a simțit foarte bine, a fost o atmosferă liniștită, plăcută, cu multă dragoste, voie bună și multă recunoștință”, a povestit Catrinel Sandu pentru Click!.

Catrinel Sandu și fetele sale vor veni în această vară în România. Soțul ei va fi alături de ele cu o săptămână întârziere și asta pentru că nu își poate lua concediu.

„Așteptăm să terminăm mai devreme anul școlar după care eu, în luna iunie merg o săptămână la cea mai mare competiție de balet unde sunt în juriu de 5 ani de zile și în luna iulie ne gândim să venim acasă, în România. Pe la începutul lunii iulie ne gândim să venim acasă, eu aș vrea să venim înainte de 9 iulie pentru că atunci e ziua mamei mele și în fiecare an suntem acolo de ziua ei. Eu cu fetele venim mai devreme, iar Steve vine după noi pentru că nu poate să își ia liber de la birou decât o săptămână.

Eu și Steve preconizăm să facem o nouă croazieră, am prins gustul, de data asta Sara vrea să meargă cu prietenele ei. Vom pleca de ziua ei, dar încercăm să organizăm și o altă vacanță, în iunie, doar pentru noi doi”, a mai declarat Catrinel Sandu.

