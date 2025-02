Conform Alinei Sorescu, Alexandru Ciucu a declarat că încasează un venit lunar de puțin peste 800 lei pe lună. Ulterior, s-a aflat că designerul deține afaceri profitabile, care îi aduc venituri semnificative, mult peste suma de puțin peste 800 lei pe lună.

”În primul rând, acesta nu a fost un proces despre bani. Pensia alimentară trebuie să se stabilească de către instanță pentru copii. Eu nu am cerut vreo sumă impusă, am cerut așa cum se dă pentru doi copii: o treime din venituri. (…)

În proces, da, avocata mea a specificat că el deține firme și are și dividende, el a cerut să nu fie luate în calcul și a venit cu această declarație de 807 lei venituri. Instanța a stabilit o pensie fixă, acum la final”, a declarat Alina Sorescu, la Xtra Night Show, potrivit Spynews.

Instanța a stabilit, în cele din urmă, o pensie fixă pentru cele două fetițe ale lui Alexandru Ciucu. Au fost luate în calcul și dividendele pe care acesta le are.

”Având în vedere că am arătat că are dividende. s-a stabilit totuși o pensie fixă. Nu s-a luat în calcul valoarea dividendelor, ci s-a specificat că, având în vedere că are și venituri din dividende, să i se fixeze o pensie de 7.500 lei pentru fete lunar”, a mai spus cântăreața, potrivit sursei citate.

